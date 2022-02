Macbeth di Joel Coen, con Denzel Washington e Frances McDormand, da oggi anche al cinema

News Cinema

Dopo l'arrivo il 14 gennaio scorso su Apple TV+, il Macbeth di Joel Coen, candidato a 3 Premi Oscar 2022, è da oggi anche al cinema in versione originale sottotitolata in italiano. Ecco dove vederlo.

Macbeth, il film di Joel Coen, adattamento cinematografico dell'omonima celebre opera di William Shakespeare, è anche al cinema, dal 16 febbraio, in versione originale sottotitolata in italiano, al The Space Cinema Odeon di Milano, al Moderno di Roma e al The Space di Bologna.

Il film, candidato a tre Premi Oscar 2022, per il migliore attore protagonista, la migliore fotografia e la migliore scenografia, vede protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand, affiancati nel cast da Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling e Brendan Gleeson.

Ricordiamo che il film è già disponibile in streaming dal 14 gennaio scorso su Apple TV+.



Macbeth: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

