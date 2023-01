M3GAN: la sceneggiatrice parla della sua versione molto più gore che si vedrà in home video

News Cinema

M3GAN è il grande successo del momento, ma di vero e proprio horror ce n'è poco. Il motivo ce lo spiega la co-sceneggiatrice Akela Cooper.

Akela Cooper sul M3GAN vietato ai minori

Come ovvio, il pubblico di riferimento di un horror come M3GAN è quello degli adolescenti più giovani e per questo la Universal ha deciso di puntare su una versione PG-13 e non su una vietata ai minori. Parlando col Los Angeles Time, Akela Cooper ha raccontato che esiste una versione più gore, che vedremo sicuramente in home video.

Come ovvio, il pubblico di riferimento di un horror come M3GAN è quello degli adolescenti più giovani e per questo la Universal ha deciso di puntare su una versione PG-13 e non su una vietata ai minori. Parlando col Los Angeles Time, Akela Cooper ha raccontato che esiste una versione più gore, che vedremo sicuramente in home video.

Non getto fango sulla Universal, li amo, e capisco che quando il trailer è diventato virale i teenager sono stati coinvolti e volevano che potessero vederlo. A un certo punto, ho sentito dire, dovrebbe arrivare una versione non censurata. E sì, era più gore. Nella sceneggiatura il numero dei suoi delitti era maggiore che nel film. Non al livello del massacro di Gabriel in Malignant, ma ammazzava assai più persone, inclusi un paio di personaggi per cui James mi ha detto ' mi piace quello che hai fatto con quei personaggi, ma voglio che vivano'. Sono stata spietata, ma, ripeto, io sono così. Ho un senso dell'umorismo estremamente dark.

Akela Cooper si dichiara ottimista sul futuro dell'horror, visto che gli studios si stanno aprendo anche a film con contenuti più adulti. Se i film di Jordan Peele e di Ari Aster vengono considerati la versione più "elevata" del genere, la tendenza sta cambiando. Nelle sue parole:



E' elettrizzante perché a lungo si è fatto solo "horror elevato". Anche quando andavi a proporre un'idea ti rispondevano 'sì, ci piace, ma è troppo splatter, non è elevato'. Un dirigente che ha letto uno dei miei copioni e l'ha apprezzato molto mi ha detto "E' gore e nessuno fa queste cose ora. Dobbiamo aspettare che esca un film dell'orrore violento e abbia successo e il mercato cambierà" E io lì seduta mi sono detta 'va bene, potremmo iniziare noi' Ora sento dire 'c'è del gore e non è un problema'. Sono contenta di aver contribuito a riportare in auge un horror che non si prende troppo sul serio e leggo di film horror sempre più folli e fuori dagli schemi che vengono comprati. Alcuni sono davvero originali, ed è una bella cosa. Sono felice di aver potuto far cambiare rotta a questa nave in modo che i dirigenti degli Studios dicano "Oh! Potrebbero esserci dei soldi oltre quelle colline".

Insomma, potremmo essere alla fine degli horror anemici, realizzati solo per pre-adolescenti, se Akela Cooper ha ragione, e tornare al genere divertente e splatter di una volta. Staremo a vedere. Intanto M3GAN nella sua versione per ragazzini spopola al cinema. Ma vogliamo rendere merito alla Universal per aver distribuito Una notte violenta e silenziosa, proprio uno di questi film ben fatti e folli che ci aspettiamo di vedere più spesso.