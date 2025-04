M3GAN 2.0, il letale upgrade della bambola killer nel trailer italiano del sequel dell'horror Blumhouse!

News Cinema

M3GAN è tornata, con un restyling moderno e una missione da compiere: proteggere Cadie da una minaccia ancora più pericolosa. In circolazione c'è una nuova bambola assetata di sangue e M3GAN potrebbe essere l'unica speranza. Ecco il primo trailer ufficiale in italiano del sequel dell'horror targato Blumhouse!

La bambola assassina del fortunato horror Blumhouse datato 2022 si mostra più in forma (e aggiornata) che mai nel trailer ufficiale in italiano di M3GAN 2.0. Alla regia del sequel c'è Gerard Johnstone e nel cast torna il duo Allison Williams e Violet McGraw, nei panni delle sorelle Gemma e Cady James.

M3GAN 2.0 arriverà nelle nostre sale il 26 giugno 2025 e promette di essere ancora più dark e avvincente del film originale, senza rinunciare alla pungente ironia che ha caratterizzato il primo capitolo. Gemma e Cady, alla fine di quest'ultimo, hanno faticosamente messo fine alla furia omicida della bambola, che ora ha le fattezze di un piccolo automa facilmente controllabile. Le due sorelle sembrano aver ritrovato tranquillità ed equilibrio... fino a quando la tecnologia di M3GAN non viene rubata per creare Amelia: un robot spia autocosciente che è riuscito a prendere il controllo dell'intelligenza artificiale e sta mietendo una lunga lista di vittime.

L'unica speranza per fermare Amelia è proprio M3GAN, così Gemma dovrà superare la diffidenza legata al passato e ricostruire una versione aggiornata e potenziata della bambola che ha tentato di uccidere lei e Cady...

Il cast di M3GAN 2.0 include gli attori Amie Donald, Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez e Jen Van Epp. Tra le new entry segnaliamo Ivanna Sakhno, Timm Sharp, Aristotle Athari e Jemaine Clement. Il sequel anticipa lo spin-off SOULM8TE, il cui debutto è previsto per l'inizio del 2026. Il film diretto da Kate Dolan e scritto da Rafael Jordan è un thriller erotico con protagonisti Lily Sullivan, David Rysdahl e Claudia Doumit. La trama segue un uomo rimasto vedovo che, per superare la perdita della moglie, ordina un automa che si trasformerà in una letale assassina.