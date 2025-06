M3GAN 2.0. Ecco il final trailer ufficiale del sequel più action che horror

News Cinema

Il 26 giugno arriva al cinema l'atteso M3GAN 2.0., sequel di Gerard Johnstone del suo film di grande successo di due anni fa. Ecco il final trailer ufficiale.

Due anni fa (da noi) sbarcava al cinema M3GAN, un horror che riscosse un grande successo al box office: costato 12 milioni di dollari, ne incassò in tutto il mondo 179, per cui Jason Blum e James Wan ne misero immediatamente in produzione un sequel, sempre affidato alla regia del neozelandese Gerard Johnstone e alla penna di Akela Cooper. E se una sola bambola robotica aveva avuto tutto quel riscontro, qua ne hanno messe addirittura due. Da noi M3GAN 2.0. uscirà al cinema il 26 giugno e se siete tra quelli che lo aspettano spasmodicamente, ecco il final trailer, ovvero l'ultimo e definitivo trailer ufficiale.



M3GAN 2.0: Il Final Trailer Ufficiale del Film - HD

M3GAN 2.0. La trama del sequel

Nel primo film, M3GAN (acronimo di Model 3 Generative Android), la bambola ad altezza naturale capace di apprendere, veniva creata dalla brillante esperta in robotica Gemma, nonostante tutti i pareri contrari, per diventare una vera e propria compagnia di giochi dei bambini. Quando poi l'inventrice la regalava alla nipote Cady, per consolarla dopo la morte improvvisa dei suoi, la creatura artificiale sviluppava un senso di protezione nei confronti della piccola, che la portava a uccidere chiunque percepisse come una minaccia. In questo secondo capitolo ritroviamo Gemma (Allison Williams), che dopo aver vissuto sulla sua pelle quanto possa essere terribile la furia omicida di M3GAN, a distanza di due anni da quei terrificanti eventi è diventata un’autrice di successo e una figura di spicco nella battaglia per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, mentre sua nipote Cady (Violet McGraw), ormai quattordicenne, disobbedisce sempre di più alle rigide regole di Gemma. Quello che entrambe ignorano è che la tecnologia di M3GAN è stata rubata e sfruttata da una potente azienda della difesa per creare Amelia (Ivanna Sakhno), un’arma d’infiltrazione letale e intelligente. Ma, man mano che Amelia sviluppa autoconsapevolezza, diventa sempre meno disposta a eseguire ordini e sempre meno incline a tollerare la presenza degli esseri umani. Con il destino dell’umanità in bilico, Gemma capisce che l'unica speranza è riportare in vita M3GAN (Amie Donald, doppiata nella versione originale da Jenna Davis), migliorandola con nuovi aggiornamenti per renderla più veloce, più forte e ancora più letale. Ma quando le loro strade si incrociano, la Bitch si troverà ad affrontare una degna rivale.