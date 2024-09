M. Night Shyamalan ringrazia il pubblico per Trap e comincia a scrivere il suo 17° film

News Cinema

M. Night Shyamalan ha usato Instagram per aggiornare i fan, oltre a ringraziarli per gli incassi mondiali del suo thriller Trap con Josh Hartnett. Ha mostrato la foto del blocco notes che contiene gli appunti per il prossimo film: la copertina è... rossa.

Il suo ultimo Trap con Josh Hartnett ha un po' diviso il pubblico, anche se ha rappresentato un'ulteriore scommessa per M. Night Shyamalan, uno degli autori americani in grado di firmare sempre a suo modo un cinema che sa incuriosire: Shyamalan si è messo al lavoro sul suo diciassettesimo lungometraggio, e ha deciso di farlo sapere direttamente ai suoi fan con un messaggio su Instagram, cogliendo anche l'occasione per commentare il risultato al boxoffice della sua ultima fatica. Cosa starà progettando Night in quel copione rosso? Leggi anche The Village compie 20 anni, M. Night Shyamalan rivela un finale alternativo poi scartato

Costato sui 30 milioni di dollari (fonte Deadline), Trap di M. Night Shyamalan è arrivato a un boxoffice mondiale di 80.800.000 (fonte Boxofficemojo): a questo punto si può dire che sia andato in pari, tenendo presente un margine per le spese di promozione non proprio indifferenti, che hanno anche riportato alla ribalta Josh Hartnett, protagonista serial killer e allo stesso tempo papà amorevole. Circondato dalla polizia, che sta usando il concerto di una popstar proprio come esca per intrappolarlo, Cooper deve trovare il modo per non farsi incastrare, evitando che sua figlia, accompagnata al concerto, sospetti alcunché. Al di là di come vengono accolti i suoi film, che tendenzialmente dividono il pubblico ma mostrano una certa originalità di alcune idee o ambientazioni, M. Night Shyamalan sta attento al budget, non spende troppo per gli standard hollywoodiani e va avanti. E ce lo fa sapere. Su Instagram ha mostrato un blocco notes rosso, che contiene l'abbozzo di quello che sarà il suo diciassettesimo lavoro. Ci scrive:

Come rituale per ciascun film, scelgo un blocco notes che mi ispiri e ci scrivo appunti, idee per il nuovo film. Quando trabocca di idee, vado a definire un soggetto, poi un copione. Questo è il blocco notes per il film n. 17! Mi sembrava che questo rosso intenso ci stesse proprio bene! Mentre Trap supera gli 80 milioni al cinema, vi sono tanto grato e comincio il prossimo con tutto il sostegno che mi avete mostrato nel corso degli anni.