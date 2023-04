Lynch/Oz: al cinema l'8, il 9 e il 10 maggio il documentario sull'influenza del Mago di Oz su David Lynch

News Cinema

Wanted Cinema annuncia l'uscita evento, l'8, il 9 e il 10 maggio, di Lynch/Oz, il documentario di Alexandre O. Philippe che analizza il rapporto fra Il mago di Oz e l'opera di David Lynch.

Fan di David Lynch preparatevi a gioire: il documentario Lynch/Oz sarà nelle sale l'8, il 9 e il 10 maggio distribuito da Wanted Cinema.

Presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma, Lynch/Oz porta la firma di Alexandre O. Philippe, già noto per aver diretto The People vs. George Lucas e 78/52: Hitchcock's Shower Scene, nei quali era evidente il suo interesse e la sua ammirazione per i grandi maestri della cinematografia americana. Questa volta, i film di David Lynch sono messi a confronto con Il Mago di Oz di Victor Fleming, uno dei titoli che hanno fatto la storia di Hollywood.

Leggi anche Lynch/Oz, la recensione di un imprescindibile documentario per meglio comprendere l'opera lynchiana

Lynch/Oz: di cosa parla il film

Lynch/Oz è diviso in sei capitoli, ognuno "affidato" a un regista. Spetta a questi filmmaker, che hanno spesso fatto cinema di genere e che non sono certamente mainstream, individuare analogie fra Il Mago di Oz e la produzione di David Lynch. Le sei "guide" sono:

Questi invece i titoli dei capitoli:

Vento

Membrane

(spiriti) Affini

Moltitudini

Judy

Scavare

Guardando Lynch/Oz ci si rende conto di quanto il musical di Victor Fleming abbia influenzato la filmografia di David Lynch, non soltanto Cuore Selvaggio, dove i riferimenti sono evidenti, ma perfino Dune. Come scrive la nostra Daniela Catelli nella recensione, il documentario parte dal Mago di Oz e da David Lynch per raccontare gli anni '50 negli States, epoca all'apparenza scintillante in cui però si nascondeva "il cuore nero del sogno americano".

Presentato in anteprima in Italia alla XVII Festa del cinema di Roma, candidato come Miglior Documentario al London Film Festival 2022, vincitore del Karlovy Vary International Film Festival 2022 e del Tribeca Film Festival 2022, Lynch/Oz è un viaggio nelle visioni, nelle ossessioni, nell'imprevedibilità e nell'universo onirico di un regista che ha lasciato ipnotizzati dai suoi film come nessuno mai.