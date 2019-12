Lupin III e Doraemon sono i fiori all'occhiello di Koch Media per il primo semestre del 2020

News Cinema

In listino anche un nuovo horror intitolato Gretel e Hansel e distribuito sotto l'etichetta Midnight Factory.

Siamo rimasti a bocca aperta quando abbiamo visto l'animazione in CGI del nuovo Lupin III - The First.

Il film uscirà a un certo punto del primo semestre 2020 distribuito da Koch Media e non sarà l'unico anime che la società ha in serbo per il mercato italiano. Pronto a conquistarsi un posto di rilievo nel cuore degli spettatori è anche la nuova avventura di Doraemon: Nobita alla scoperta della luna che arriva proprio mentre si festeggiano i 50 anni dalla nascita di questo personaggio.

Sotto l'etichetta Midnight Factory invece, un interessante horror visionario arriverà al cinema intitolato Gretel e Hansel. Di questi film ne parliamo direttamente con Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media, che abbiamo incontrato a Sorrento alle Giornate di Cinema.