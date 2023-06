Lucca Comics & Games 2023 Together: annunciato il claim, i primi ospiti e rivelato il poster

News Cinema

Si è svolta a Firenze la prima conferenza stampa di Lucca Comics & Games, che si svolgerà dal 1 al 5 novembre. Ecco le anticipazioni su programma e ospiti.

Lucca Comics & Games torna, in una edizione che si preannuncia se possibile anche più mastodontica della precedente (da appassionati e utenti consiglieremmo un tetto di biglietti giornaliero non superabile, per evitare la bolgia dell'anno scorso), dall'1 al 5 novembre 2023. Durante la conferenza stampa del 29 giugno a Firenze, sono state rivelate anticipazioni sul programma della manifestazione, il claim e il poster nonché i primi ospiti. Cerchiamo di riassumere per voi i punti salienti di cui si è parlato, almeno per le aree di nostro maggiore interesse, ma vi invitiamo per completezza a consultare il sito ufficiale della manifestazione, che quest'anno ha anche il patrocinio del consolato americano, e vi annunciamo che i primi biglietti (i cosiddetti early bird) saranno in vendita, sempre lì, dal 10 luglio.

Lucca Comics & Games TOGETHER

I claim di Lucca Comics & Games hanno sempre enfatizzato valori di comunità, condivisione, speranza e inclusione. Non poteva essere diversamente quest'anno e dunque questa edizione avrà, diciamo così, il sottotitolo TOGETHER, parola inglese che non solo significa insieme, ma in una sintesi linguistica molto efficace ha assonanza con TO GATHER, radunarsi, e con TO GET THERE, per arrivare là, alla propria destinazione. Questo un estratto dal comunicato ufficiale, nelle parole del direttore Emanuele Vietina:

Insieme nelle differenze, insieme alla community e ai grandi ospiti: ecco il tema dell’edizione 2023. Dal 1° al 5 novembre celebriamo la forza di ritrovarsi verso una destinazione unica. Firenze, 29 giugno 2023 - Che cosa spinge ogni anno centinaia di migliaia di persone a riunirsi nella città di Lucca per celebrare la passione per il gioco, il fumetto, i manga, il cinema d’animazione, le serie tv, la narrativa fantasy? Probabilmente il fatto che "la felicità è autentica solo se condivisa", come affermava, parafrasando Lev Tolstoj, il protagonista del film Into the Wild. In un mondo in cui la tecnologia ci spinge sempre più al culto del sé e al distacco dagli altri, il valore della condivisione delle esperienze trova nella cultura pop una potente e vitale forma di espressione. Ecco perché Lucca Comics & Games, consapevole di questa necessità di connessione, ha scelto proprio TOGETHER (“insieme”) come tema dominante per l'edizione del 2023. È un invito a riscoprire il valore della comunità e della condivisione delle proprie passioni, in un viaggio avventuroso che non è dissimile da quello compiuto dai nostri personaggi preferiti nei fumetti, nelle serie tv e nei giochi da tavolo. E del resto, nelle narrazioni contemporanee, è proprio il senso della collettività il cuore pulsante che dà vita a opere straordinarie. Ogni opera a fumetti è spesso il risultato del talento combinato di autori, disegnatori, sceneggiatori, letteristi e coloristi, che lavorano insieme per dar vita alla storia in grado di rapirci il cuore. E che dire del cinema o del videogioco, arti collettive in cui registi, game-designer, attori, concept artist e una moltitudine di professionisti danzano all'unisono per creare nuove magie sui nostri schermi? Che l’uomo sia animale sociale lo aveva già capito Aristotele. Che divertimento, felicità e passione siano meglio in compagnia ce lo hanno detto non solo Sean Penn o Tolstoj ma anche Ash Ketchum, che nel quarto film dei Pokémon afferma baldanzoso: "Sono noto come amante del divertimento… ma per condividerlo! Così il gusto raddoppia, anzi triplica!".

Questi principi solo espressi anche dal poster ufficiale della manifestazione, affidato agli Hanuka Bros. ovvero al fumettista israeliano Asaf Hanuka, autore del graphic novel di Roberto Saviano "Sono ancora vivo", presentato proprio a Lucca, e al suo gemello, l'illustratore Tomer Hanuka.

I primi ospiti e le anteprime

Tra i molti nomi già annunciati, che troverete sul sito, citiamo tra i grandi autori del fumetto per la prima volta Garth Ennis (The Boys), protagonista anche di una mostra a Palazzo Ducale, il ritorno del grande Don Rosa per tutti gli amanti dei paperi Disney, il mangaka Naoki Urasawa, per la prima volta in Italia, Jim Lee, anche lui di ritorno, Craig Thompson, con l'adattamento del suo Blankets al Teatro del Giglio per il Graphic Novel Theatre, l'attore Joe Manganiello, che torna in qualità di master di D&D, lo scrittore fantasy Jonathan Stroud, il grande Bruno Bozzetto con il suo libro autobiografico Il signor Bruno. Una vita animata (titolo provvisorio, Rizzoli Lizard), Jake La Furia che presenterà la seconda stagione di Italica Noir, docu-serie noir disponibile su Mediaset Infinity a novembre e tanti, tantissimi altri. Per la musica, si canterà e si ballerà con gli Oliver Onions, ma anche con le atmosfere folk dei concerti Spirits of Folks e non mancherà ovviamente l'heavy metal. In anteprima nazionale verrà presentato a Lucca il nuovo film d'animazione di Enzo D'Alò, intitolato Mary e lo spirito di mezzanotte, dal 9 novembre al cinema. I prossimi annunci di questa edizione arriveranno a settembre.