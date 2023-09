Luca Zingaretti debutta alla regia con La casa degli sguardi: al via le riprese

News Cinema

Luca Zingaretti passa alla regia con il film La casa degli sguardi, dal romanzo di Daniele Mencarelli, le cui riprese iniziano oggi a Roma.

Iniziano oggi 18 settembre a Roma le riprese de La casa degli sguardi, tratto dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, che rappresenta l'esordio alla regia cinematografica di Luca Zingaretti, uno degli attori italiani più amati, che si aggiunge alla lunga schiera dei colleghi che sono passati dietro la macchina da presa. Il film è una produzione Bibi Film, Clemart con Rai Cinema e Stand By Me, ed è prodotto da Angelo Barbagallo, Gabriella Buontempo e Massimo Martino. Il cast è composto da Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Riccardo Lai, Alessio Moneta, Chiara Celotto, Marco Felli e Cristian Di Sante mentre la sceneggiatura è stata adattata da Zingaretti con Gloria Malatesta, Sfefano Rulli e l'autore del romanzo Daniele Mencarelli.

La casa degli sguardi: la trama

Marco ha 20 anni e una grande capacità di sentire, avvertire ed empatizzare con il dolore del mondo, scrive poesie, e cerca nell’alcool e nelle droghe “la dimenticanza”, quello stato di incoscienza impenetrabile anche all’angoscia di esistere e di vivere. Beve tanto Marco, beve troppo. È in fuga dal dolore ma soprattutto da se stesso. Per vivere si deve anestetizzare, dice. È incapace di “stare” nelle cose, a meno che il tasso alcolico del suo sangue non sia altissimo, e si è allontanato da tutti, amici e fidanzata, spaventati dalla sua voglia di distruggersi. Anche il padre, testimone di questo lento suicidio, è incapace di gestire tanta sofferenza ma tenta almeno di “esserci”, la madre è mancata da qualche anno e ha lasciato un grande vuoto. Quando dovrà andare a lavorare nella cooperativa di pulizie del Bambin Gesù è convinto che questa esperienza, a contatto con i bambini malati, lo ucciderà.