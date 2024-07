Longlegs: il trailer finale dell'horror di Oz Perkins

News Cinema

Come se l'hype già non fosse abbastanza alle stelle, ecco un gustosissimo "The End Trailer" dell'horror con serial killer interpretato da Maika Monroe e Nicolas Cage che sta per debuttare nei cinema americani.

L'attesa, perlomeno per gli appassionati americani, sta per finire, poiché Longlegs - l'horror con serial killer di Oz Perkins che ha allietato gli ultimi mesi con una campagna virale su YouTube davvero sensazionale orchestrata dalla Neon - esce nei cinema d'oltreoceano il prossimo 12 luglio. Be Water, che lo distribuirà in Italia, non ha invece ancora sciolto la riserva circa la data d'uscita.

Allora, noialtri italiani ci dobbiamo per ora accontentare del trailer finale del film, denominato ufficialmente "The End Trailer". Un trailer nel quale vengono riportati i giudizi entusiasti della stampa americana che ha già visto il film, tutti concordi nei plausi e nel definire il film come uno degli horror più spaventosi degli ultimi anni.

Prima di lasciarvi alle immagini, ricordiamo che Longlegs vede Maika Monroe nei panni di un'agente dell'FBI che dà la caccia a un serial killer interpretato da Nicolas Cage, e che Perkins ha declinato in chiave horror e esoterica una storia tutto sommato simile, nelle sue linee più superficiali, a quella del Silenzio degli Innocenti.