Longlegs: ecco il trailer ufficiale dell'horror di Osgood Perkins con Nicolas Cage e Maika Monroe!

News Cinema

Dopo una lunga campagna di marketing diventata virale, arriva finalmente il tradizionale trailer ufficiale dell'atteso horror Longlegs, di Osgood Perkins detto Oz, con Nicolas Cage e Maika Monroe.

Al termine di una ben orchestrata campagna di marketing virale organizzata dalla Neon, che lo distribuisce in Nord America, arriva finalmente il trailer di Longlegs, il nuovo horror, o thriller psicologico che dir si voglia, diretto da Osgood Perkins, detto Oz, che come tutti sanno è figlio dell'attore di Psycho Anthony Perkins e autore di diverse pellicole di genere. Senza ulteriori indugi, vediamo intanto il trailer ufficiale per poi parlare del film, che esce negli Stati Uniti il 12 luglio e in Italia sarà distribuito da Be Water Film, non sappiamo ancora quando.

Longlegs: cosa sappiamo finora

Come si dice di questioni delicate, sulla trama di Longlegs vige, per ovvi motivi, il massimo riserbo. Si sa che Nicolas Cage (nel trailer sentiamo solo la sua voce) è un serial killer a cui dà la caccia un'agente dell'FBI interpretata da Maika Monroe e che si tratta di un film "sulla falsariga dei classici thriller psicologici hollywoodiani". Le prime recensioni di chi l'ha visto lo hanno paragonato a Il silenzio degli innocenti. Comunque, questo è quanto recita la stringata trama ufficiale: "L'agente dell'FBI Harker (Monroe) è una nuova recluta molto dotata a cui viene assegnato il caso di un inafferrabile serial killer (Cage). Mentre il caso si complica, portando alla luce prove di occultismo, Harker scopre un rapporto personale con lo spietato assassino e deve correre contro il tempo per fermarlo prima che uccida un'altra famiglia innocente". Nel cast tra gli altri ci sono anche Alicia Witt e Blair Underwood.