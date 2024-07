Longlegs con Nicolas Cage è il maggiore incasso americano degli ultimi dieci anni per un horror indipendente

News Cinema

Silenziosamente, nascosto dai trionfi dei blockbuster, negli USA l'horror-thriller Longlegs con Nicolas Cage serial killer è diventato il più alto incasso degli ultimi dieci anni, per un'opera indipendente di quel genere.

Longlegs, l'horror thriller di Oz Perkins interpretato da Maika Monroe e da Nicolas Cage nel ruolo di un serial killer, nell'ultimo weekend al boxoffice americano ha segnato un primato: è diventato l'horror indipendente dal più alto incasso negli ultimi dieci anni, con 58 milioni di dollari. Potrebbe far sorridere chi legge i numeri di Inside Out 2 o Deadpool & Wolverine, ma ricordiamo il concetto per cui non contano i numeri assoluti, quanto quelli relativi ai costi di produzione. E Longlegs, che arriverà prossimamente anche in Italia, si sta rivelando un affare monumentale...

Longlegs, incassi record nella galassia dell'horror indipendente