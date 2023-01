Logan Lerman: "Chris Hemsworth mi ha scambiato per uno stuntman e io ho finto di esserlo"

News Cinema

Si sono trovati insieme per caso nella stessa palestra, ma uno non ha riconosciuto l'altro. Logan Lerman racconta l'episodio in cui Chris Hemsworth ha creduto che lui fosse uno stuntman del suo film Tyler Rake 2.

Succede a noi comuni mortali di incontrare persone con il volto più o meno familiare e non riconoscerle, famose o meno che siano. Perché non potrebbe succedere a Chris Hemsworth? E infatti è successo.

Negli ultimi mesi del 2021, il possente attore australiano si trovava sul set di film Tyler Rake 2, sequel di Tyler Rake che in originale si intitola Extraction. Se avete visto il primo capitolo, sapete che si tratta di un prodotto firmato Netflix e diretto dallo stunt coordinator Sam Hargrave, ex controfigura di Chris Evans/Captain America nei film Marvel, in cui il realismo delle scene d'azione è una caratteristica imprescindibile. Dalle ambientazioni esotiche del sud-est asiatico del primo film, le avventure del mercenario interpretato da Hemsworth virano verso rigido e innevato inverno.

Parte delle riprese si sono svolte a Praga e dintorni, proprio nello stesso momento in cui anche una serie Prime Video era in produzione da quelle parti. La seconda e ultima stagione di Hunters è in arrivo sul servizio streaming di Amazon e il suo protagonista Logan Lerman è attualmente in tour promozionale. Il 30enne, ospite allo show di Jimmy Fallon, attore ha raccontato un divertente episodio legato all'incontro con Chris Hemsworth.

Logan Lerman racconta l'incontro con Chris Hemsworth che non l'ha riconosciuto

A un certo punto, in un momento coincindente di pausa delle riprese di Tyler Rake 2 e Hunters, i due attori si sono incontrati nello stesso luogo, presumibilmente della palestra all'interno dell'hotel di Praga dove i due alloggiavano. Mentre Hemsworth si allena costantemente per mantenere la sua forma fisica, impegnato o meno con un film, Lerman stava girando una serie d'azione ed importante per lui tenersi attivo fisicamente. Questo è quanto racconta Logan Lerman:

Andavo spesso in palestra c'eravamo io e lui. Non c'è niente di più frustrante del fare attività fisica accanto a Chris Hemsworth. E badate bene, lui non ha idea di chi io sia. Ci incrociavamo spesso e una volta abbiamo scambiato qualche parola. Per qualche motivo ha pensato che io fossi uno stuntman del suo film. Io non gli ho mai detto che non lo fossi e ho lasciato correre, fingendo di esserlo e chiacchierando normalemente... "sì, al lavoro è stato pazzesco ieri, sul set della prigione...". Non sa chi io sia.