Lo Cascio, Pandolfi e Accorsi allo Spazio Coming Soon: presentata ad Alice nella Città la seconda stagione di Bad Guy

La second astagione della serie Bad Guy è stata presentata in anteprima nell'ambito del programma di Alice nella Città. Le attività stampa in presenza dei protagonisti Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi hanno avuto luogo allo Spazio Coming Soon.

Il punto di riferimento per la maggior parte delle attività stampa alla 19ª Festa del Cinema di Roma è lo Spazio Coming Soon. Lo Spazio, allestito in Piazza Apollodoro, adiacente all'Auditorium Parco della Musica dove si svolge la manifestazione, è il luogo in cui la promozione cinematografica e televisiva prende vita con i set personalizzati per le interviste, le conferenze stampa, i round table e i photocall. Tutte le diverse attività promozionali trovano una comoda collocazione all’interno di numerosi padiglioni che garantiscono riservatezza e discrezione, anche in caso di più eventi in contemporanea.

Al Festival parallelo e indipendente Alice nella Città i riflettori non si accendono soltanto sui film. Le serie sono anche di casa, presentate in anteprima per poi arrivare ognuna sulla rispettiva piattaforma streaming. The Bad Guy è una di queste e Luigi Lo Cascio, ospitato allo Spazio Coming Soon, come ben sappiamo ne è il protagonista. La serie Amazon è alla seconda stagione e approderà in streaming su Prime Video il 5 dicembre. Questi nuovi episodi ruotano intorno alla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, sua moglie Luvi (Claudia Pandolfi), il Maggiore Testanuda (Stefano Accorsi), Teresa (Giulia Maenza), Leonarda (Selene Caramazza). L'archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene. Oltre ad Accorsi, new entry sono anche Aldo Baglio e Carolina Crescentini.