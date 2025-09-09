Lizard Music, dopo The Smashing Machine Dwayne Johnson protagonista di un nuovo film di Benny Safdie

News Cinema

Dopo The Smashing Machine, Dwayne Johnson e Benny Safdie lavoreranno di nuovo insieme grazie a Lizard Music, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Daniel Pinkwater.

Dwayne Johnson e Benny Safdie hanno già lavorato insieme sullo stesso set e replicheranno l’impresa tra non molto con una nuova produzione. Dopo The Smashing Machine, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, Dwayne Johnson sarà nuovamente protagonista di un film diretto da Benny Safdie, ma questa volta in salsa musical.

Lizard Music, Dwayne Johnson di nuovo protagonista di un film diretto da Benny Safdie

Si intitola Lizard Music il prossimo progetto cinematografico con protagonista Dwayne Johnson e diretto da Benny Safdie, regista di The Smashing Machine e Diamanti Grezzi. Tratto dall’omonimo romanzo di Daniel Pinkwater del 1976, il film racconterà la storia di un ragazzo che scopre una trasmissione notturna di lucertole che suonano musica e che lo condurrà in un mondo invisibile fatto di magia e misteri. Un viaggio surreale, quello proposto da Lizard Music, un’avventura stravagante che attraversa mondi nascosti e legami straordinari con Dwayne Johnson scelto per interpretare Chicken Man. Ecco la sinossi ufficiale:

Quando un ragazzo abbandonato a se stesso si imbatte in una trasmissione segreta a tarda notte di lucertole che suonano musica ultraterrena, una porta nascosta verso quella straordinaria esperienza si apre. La sua ricerca di risposte lo conduce all'eccentrico e bizzarro Chicken Man e alla sua amata compagna, una gallina settantenne di nome Claudia: due anime gemelle che hanno anche intravisto l'impossibile. Uniti da questa visione condivisa, partono per un'avventura che inizia come una caccia a una società nascosta, ma si trasforma in qualcosa di molto più grande: un viaggio attraverso mondi invisibili, armonie inaspettate e il legame indissolubile tra anime perse che scoprono la magia non solo in ciò che trovano, ma anche l'una nell'altra.

Oltre a figurare come personaggio chiave della storia, Johnson sarà anche produttore del film attraverso Seven Bucks Productions. Anche il regista figura come produttore tramite Down for the Count Productions. Entrambi sono reduci dal successo in Laguna: a Venezia 2025 Benny Safdie ha vinto il Leone d’Argento per la miglior regia con The Smashing Machine, mentre Dwayne Johnson e la co-star Emily Blunt hanno ottenuto consensi ed una lunga standing ovation in sala dopo la proiezione.