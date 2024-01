Lisa Frankenstein: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film scritto da Diablo Cody

News Cinema

La celebre sceneggiatrice americana torna al cinema con questo film interpretato da Kathryn Newton e Cole Sprouse che si ispira liberamente al romanzo di Mary Shelley. Ecco trailer e trama di Lady Frankenstein.

Il mito di Frankenstein, nato con il celebre romanzo di Mary Shelley, sembra essere tornato di gran moda. E, coerentemente con il vento culturale della nostra epoca, in versioni tutte al femminile.

Mentre attendiamo l'arrivo al cinema di Povere creature!, il film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone che ha vinto il Leone d'Oro al Festival di Venezia e che declina in chiave ultrafemminista quella storia e quell'immaginario, è appena apparso online in primo trailer di un film che si intitola Lady Frankenstein, che vi mostriamo di seguito.

Diretto da Zelda Williams, figlia dell'indimenticato Robin Williams, che con questo film esordisce alla regia, Lady Frankenstein è il nuovo film scritto dalla celebre Diablo Cody, quella che ha firmato i copioni di film notissimi come Juno, Jennifer's Body, il remake di La casa e Dove eravamo rimasti, l'ultimo film diretto dal grande Jonathan Demme.

Il film, ambientato nel 1989, parla di una adolescente un po' emarginata e della sua cotta liceale, un bellissimo cadavere che lei riporta in vita in seguito a una serie di circostanze allegramente raccapriccianti e insieme al quale intraprende un viaggio sanguinario alla ricerca di amore, felicità e alcune parti del corpo mancanti.

Nei panni dei protagonisti troviamo la Kathryn Newton di Freaky, e Cole Sprouse. A completare il cast ci sono anche Carla Gugino, Liza Soberano, Joe Chrest e Henry Eikenberry.

Ecco il trailer ufficiale di Lady Frankenstein: