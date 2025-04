News Cinema

Lilo & Stitch, la prima clip ufficiale del remake, dove Stitch si prepara... a una battaglia

di Domenico Misciagna 04 aprile 2025 6

Il 21 maggio arriva al cinema il remake di Lilo & Stitch: nella prima scena diffusa dalla Disney, guardiamo più da vicino in azione lo Stitch in CGI, mentre interagisce con Maia Kealoha, la nuova Lilo in carne e ossa.