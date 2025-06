Lilo & Stitch domina il boxoffice del weekend della Festa della Repubblica, distanziato Mission Impossible 8

News Cinema

Il remake di Lilo & Stitch si sta confermando un'operazione benedetta dal boxoffice mondiale, come ribadisce il botteghino italiano del weekend lungo della Festa della Repubblica. Segue Mission: Impossible - The Final Reckoning, che si difende, appensantito però dal suo budget colossale.

Lilo & Stitch non ha avuto difficoltà a dominare ancora il boxoffice italiano del weekend, in questo caso allungato al lunedì per la Festa della Repubblica (nell'articolo sommiamo gli incassi Cinetel fino a domenica, più quelli di ieri). Il remake Disney del classico animato del 2002 conduce la corsa con 4.870.900 euro, per un totale di 15.966.500 qui da noi: è diventato il secondo più alto incasso dell'anno solare, scavalcando Un film Minecraft e avendo ormai nel mirino FolleMente. La situazione è rosea anche nel resto del mondo, coprendo lo scivolone recente di Biancaneve: il lungometraggio di Dean Fleischer Camp al momento viaggia sui 613.460.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget che Deadline stima sui 100 milioni. Un colpo centrato, per un lavoro in origine destinato allo streaming di Disney+, dirottato in sala com'è capitato (con altrettanto successo) a Oceania 2. Una testimonianza di quanto il cinema possa essere ancora molto importante per il bilancio delle major.