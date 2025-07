Lilo & Stitch 2 in trattative con una stella del cast per firmare la sceneggiatura

News Cinema

Chris Sanders, che ha prestato la sua voce all'alieno sia nel film d'animazione che nel live action, è in trattative finali per la sceneggiatura di Lilo & Stitch 2.

Disney prosegue indisturbato nella realizzazione dei suoi film live action estrapolati dai classici d’animazione. Uno dei recenti successi al botteghino è proprio l’adattamento in carne ed ossa di Lilo & Stitch, remake che ha incassato circa 1 miliardo di dollari al botteghino e che continua ad essere estremamente gettonato agli occhi del pubblico. Non stupisce che gli Studios abbiano poi annunciato l’arrivo di un sequel diretto per il bizzarro alieno piombato nella vita di Lilo e il progetto in questione potrebbe aggiungere una marcia in più.

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, il sequel live action di Lilo & Stitch potrebbe aggiungere un nuovo talento al team creativo e non dovrebbe cercare neppure troppo lontano. Pare, infatti, che la voce originale di Stitch, che ha lavorato sia al film d’animazione che al live action, sia in trattative per occuparsi anche della storia. Secondo The Hollywood Reporter, Chris Sanders sarebbe in trattative finali con Disney Studios per occuparsi della sceneggiatura del sequel. In realtà non sarebbe una grande novità per Sanders, poiché già con il film originale di Lilo & Stitch aveva dato un contributo simile, occupandosi della co-creazione, co-regia e co-sceneggiatura del film in questione nel 2002. Coinvolgerlo ancora una volta nel processo di creazione del sequel potrebbe arricchire il film. In ogni caso pare che l’accordo sia quasi andato in porto, per cui bisognerà soltanto attendere una conferma ufficiale dalle due parti.