Lightyear: Chris Evans a Disneyland, "giuro che non sono photoshoppato"

Fa sorridere sui social la risposta che Chris Evans, voce americana di Buzz Lightyear, ha dato su Twitter a chi riteneva la sua posa innaturale in alcune foto di Disneyland.

Tra gli attori più amati di Hollywood c'è di sicuro Chris Evans, che non perde occasione di deliziare i fan sui social. Stavolta l'occasione gliel'hanno offerta i commenti di alcuni fan all'apparire di foto fatte a Disneyland in cui l'attore, che nell'originale Lightyear - La vera storia di Buzz presta la voce a Buzz Lightyear, appare in una posizione da molti giudicata innaturale, tanto che molti commenti, semiseri, sostenevano che si trattasse di un lavoro di photoshop fatto male. Questa, come vedete, è stata la risposta di Evans, che replica:



"Giuro che non sono photoshoppato in queste! Ho soltanto una posa molto composta". E aggiunge poi tra parentesi: "E non so dove mettere le mani". Ovviamente i fan si sono scatenati e molti si sono veramente photoshoppati al fianco di Chris Evans.

I promise I’m not photoshopped into these! I just have a very disciplined pose. 🤦🏻‍♂️



(And I don’t know what to do with my hands) https://t.co/oiVadwg3s7 — Chris Evans (@ChrisEvans) June 12, 2022

Questo, invece, è il trailer italiano di Lightyear - La vera storia di Buzz, che arriverà al cinema il 15 giugno.