Licantropia & lesbismo: il trailer di My Animal

Ve lo ricordate Ginger Snaps? Ora a raccogliere quell'eredità, e a adeguarla ai nostri tempi, è la regista Jacqueline Castel. Protagoniste di My Animal sono la Bobbi Salvör Menuez di Euphorian e Amandla Stenberg. Ecco il trailer e la trama di My Animal.

Nel 2000, l'horror Ginger Snaps mescolava la licantropia con il coming of age al femminile, e nascondeva una storia molto queer sotto a un'apparenza di sorellanza.

Ora, a quasi un quarto di secolo di distanza, ecco che si prepara a uscire (al cinema e in digitale, a settembre, negli USA), un nuovo film che porta avanti quel discorso: un film di lupi mannari surreale e erotico, intitolato My Animal.

Presentato in prima mondiale al Sundance, My Animal è stato diretto dalla regista esordiente Jaqueline Castel a partire da una sceneggiatura di Jae Matthews. La storia è quella di Heather, una ragazza tormentata da una maledizione che riguarda tutta la sua famiglia, costretta a vivere isolata ai margini di una piccola cittadina americana. Heather si innamora di Jonny, una ragazza libera e ribelle, ma il loro legame minaccia di portare in superficie i desideri repressi di Heather, e di scatenare la forza animalesca che cova dentro di lei.

A interpretare Heather nel film c'è la Bobbi Salvör Menuez della serie tv Euphoria, mentre nei panni di Jonny troviamo Amandla Stenberg, tra le protagoniste di Bodies Bodies Bodies. Nel cast ci sono anche Heidi von Palleske, Cory Lipman, Charlie & Harrison Halpenny, Joe Apollonio, Scott Thompson, Dean McDermott e Stephen McHattie.

Ecco il trailer ufficiale originale e il poster di My Animal: