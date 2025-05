Les Grossman: Christopher McQuarrie promette che il film sul personaggio forse più spassoso di Tom Cruise si farà presto

News Cinema

Il regista Christopher McQuarrie torna a parlare della commedia incentrata sul personaggio di Les Grossman interpretato da Tom Cruise in Tropic Thunder, annunciando che diventerà realtà.

Sono almeno 3 anni che si parla di uno spin-off di Tropic Thunder incentrato sul personaggio di Les Grossman, il volgare e irriverente produttore magnificamente interpretato da Tom Cruise. Lo stesso attore, insieme a Christopher McQuarrie, che lo ha diretto in Mission: Impossible - The Final Reckoning e non solo, aveva più volte annunciato il progetto. Oggi, però, è il regista a dichiarare che il film prenderà certamente il via, dal momento che lui e Tom ne hanno parlato di recente. Insomma, non perdiamoci d'animo e prepariamoci a una bella commedia scorretta al punto giusto.

Les Grossman tornerà presto al cinema

Ospite del podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused Podcast, Christopher McQuarrie ha dunque raccontato di aver parlato con Tom Cruise di Les Grossman e di aver riso di cuore insieme al divo:

Le conversazioni che abbiamo avuto su Les Grossman sono divertenti da morire. Ne stiamo parlando, stiamo parlando molto seriamente di come fare al meglio il film, che dovrebbe essere incentrato su chi è il personaggio.

McQuarrie ha aggiunto che, durante la lavorazione di Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom “usava” Les Grossman come una via di fuga dal film, scimmiottando il produttore dalle mani grosse e pelose soprattutto durante l'intervallo dei pasti:

Non pensavamo a come dovesse essere costruito il film ma immaginavamo delle scene. Stare seduti a fare colazione e non parlare almeno per 1 minuto del film che stavamo girando era un bel modo di decomprimerci, e Tom che improvvisava siparietti con Les Grossman seduto a tavola è stata una delle gioie più autentiche delle riprese. Mentre lottavamo con il presente, immaginavamo il futuro.

Dopo aver appreso ciò che Christopher McQuarrie ha detto sullo standalone su Grossmann, speriamo davvero che dalle parole si passi all'azione. Il personaggio, come sappiamo, ha portato molta fortuna a Tom Cruise in un momento per lui difficile, quando il matrimonio con Katie Holmes cominciava a naufragare a causa della sua appartenenza a Scientology. L'attore, immediatamente idolatrato per la sua performance nel film di Ben Stiller, all'epoca cominciò a presentarsi alle cerimonie di premiazione vestito e truccato da Grossman per eseguire la sua mitica danza durante i titoli di coda che potete rivedere qui sotto.