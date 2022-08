Leonardo DiCaprio poteva essere James Dean in un biopic diretto da Michael Mann

News Cinema

Tanto tempo fa, Michael Mann avrebbe dovuto girare un film biografico su James Dean e pensava che solo Leonardo DiCaprio avrebbe potuto interpretarlo. Ma il progetto non partì, come ha spiegato il regista durante un'intervista.

Nella lista dei film che non sono stati fatti, ma che sarebbe stato bello, interessante e curioso vedere, annoveriamo senza dubbio un biopic dedicato a James Dean. A dirigerlo, diversi anni fa, doveva essere Michael Mann, quindi un regista di pregio. A capitanare il cast, appunto nel ruolo del protagonista di Gioventù bruciata e La valle dell'Eden, sarebbe invece stato Leonardo DiCaprio. Come lo sappiamo? Da un'intervista rilasciata dallo stesso Mann, che ha lavorato con Johnny Depp, Al Pacino, Tom Cruise e Robert De Niro ma mai con il favoloso e talentuoso Leo.

Quando Leonardo DiCaprio sembrava perfetto per diventare James Dean, tranne che per un dettaglio

Michael Mann ama raccontare personaggi realmente esistiti e storie vere, basti pensare a Insider. A un giornalista di Deadline il regista ha parlato del suo film su James Dean. Va detto, però, che avrebbe potuto dirigere Leonardo DiCaprio in The Aviator, ma, come sappiamo, il progetto passò a Martin Scorsese. Ecco le parole di Mann:

E’ successa una cosa bizzarra con il film su James Dean. La sceneggiatura era straordinaria. Poi però mi sono chiesto: "Chi diavolo potrebbe interpretare James Dean? Poi ho trovato un tizio che avrebbe potuto fare James Dean, solo che era troppo giovane. Era Leo. Abbiamo fatto un provino meraviglioso. All'epoca avrà avuto 19 anni. Da un certo punto di vista sembrava perfetto per la parte, era geniale. Si voltava da una parte e avevamo l'impressione di trovarci di fronte a James Dean, poi si girava dall'altra e non succedeva più, era soltanto un ragazzo.

Invece di aspettare qualche anno oppure invecchiare Leonardo DiCaprio, Michael Mann preferì lasciar perdere. Il progetto finì in tv nel 2001, James Dean venne interpretato da James Franco e a dirigere il film ci pensò Mark Rydell. Ovviamente ci chiediamo cosa avremmo visto se Mann avesse girato il biopic tempo dopo. In ogni modo, il regista abbandonò il film biografico per dedicarsi a un'idea che gli era balenata nella mente. Quell'idea era Heat - La Sfida, che avrebbe visto duettare per la prima volta le due icone Robert De Niro e Al Pacino.