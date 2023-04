Leonardo DiCaprio in tribunale davanti al giudice: "Sono un attore"

News Cinema

Leonardo Di Caprio, di tutto punto e di blu vestito, si è recato in tribunale per testimoniare a un processo. Tutti lo guardavano incuriositi, ma il giudice ha seguito il protocollo come se avesse di fronte un uomo qualsiasi.

Anche se sono belle, ricche, famose e influenti, le star del cinema hanno due gambe e due braccia come tutti noi. Come noi camminano, dormono, fanno la pipì, si allenano e… vanno in tribunale.

A presentarsi davanti a un giudice è stato, nei giorni scorsi, Leonardo DiCaprio. L'attore non era accusato di nessun reato ma doveva semplicemente testimoniare nel processo al rapper dei Fugees Pras Michel, accusato di aver accettato un’ingente somma di denaro per influenzare i politici USA. Più nel dettaglio, l’uomo avrebbe ricevuto oltre 100 milioni di dollari per poi versare contributi illeciti alla campagna presidenziale di Barack Obama nel 2012. A riempire le tasche del buon Pras sarebbe stato il miliardario malese Jho Low, che al momento è latitante e sui cui pendono diversi capi di imputazione. E allora cosa c'entra Leo? Ebbene, Leo conosce sia Pras Michel che Jho Low.

Leonardo DiCaprio in tribunale: la testimonianza dell’attore

Nella giornata di lunedì 3 aprile, Leonardo DiCaprio si è recato dunque in tribunale, entrando in aula scortato da alcuni agenti federali. L'attore indossava un completo blu e, ovviamente, tutti gli occhi erano puntati su di lui. I membri della giuria, che quasi sonnecchiavano per la noia, si sono subito risvegliati. Il momento più bello è però arrivato, come ha raccontato un inviato della CNN, quando il pubblico ministero Nicole Lockhard ha chiesto a DiCaprio, seguendo il protocollo, che lavoro facesse. Al che Leo, restando impassibile, ha risposto: “Sono un attore”.

La ragione per cui il pubblico ministero ha chiamato Leonardo DiCaprio al banco dei testimoni è perché sperava di dimostrare che il magnate malese avesse tentato di ingraziarsi il gotha di Hollywood, magari utilizzando una parte dei miliardi che avrebbe rubato al Fondo Sovrano della Malesia. Sempre il giornalista della CNN ha ha detto che DiCaprio ha risposto educatamente a ogni domanda parlando con voce bassa, tanto che il giudice lo ha cortesemente pregato di alzare il tono.

L'attore ha raccontato di aver conosciuto Jho Low a una festa di compleanno grazie al figliastro del primo ministro malese. I due si sono rivisti nel 2012 e hanno parlato delle elezioni presidenziali. Ecco le parole di Leo in proposito:

E’ stata una conversazione informale sul partito che avrei votato. Gli ho detto quale partito avrei votato, e lui mi ha comunicato che, da solo o con un gruppo di persone, avrebbe dato un contributo sostanzioso al Partito Democratico. Gli ho detto: 'Wow, sono tanti soldi'.

DiCaprio ha poi spiegato che Low ha finanziato, tramite una casa di produzione di Los Angeles, The Wolf of Wall Street. Quando poi ha ricevuto il Golden Globe, nel suo discorso di ringraziamento ha fatto il nome di Low. Dopodiché i due si sono persi di vista. Leo conosce anche Pras Michel. Lo ha incontrato per la prima volta a un concerto dei Fugees.