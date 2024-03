Leonardo DiCaprio e Sean Penn per Paul Thomas Anderson: nel 2025 il nuovo film

News Cinema

La Warner Bros. Discovery sta preparando un "evento" per il nuovo film di Paul Thomas Anderson, interpretato da Leonardo DiCaprio e Sean Penn, al cinema nell'estate 2025. Anche in IMAX.

Paul Thomas Anderson sta per tornare, questa volta coinvolgendo Leonardo DiCaprio, per la prima volta in suo film, insieme a Sean Penn, Regina Hall e Alana Haim, tra gli altri. La Warner Bros. Discovery ha collocato il lancio del nuovo lungometraggio del grande autore americano nell'agosto 2025, prevedendone anche una distribuzione in IMAX. Al momento si sa pochissimo del film, già in lavorazione, ma naturalmente la curiosità è tanta, quando si parla dell'autore di Boogie Nights e Magnolia.

Leonardo DiCaprio per la prima volta diretto da Paul Thomas Anderson