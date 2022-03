Leonardo DiCaprio e Mila Kunis donano all'Ucraina milioni di dollari

News Cinema

Leonardo DiCaprio ha donato una cifra record all'Ucraina, ma anche Mila Kunis ha dato il suo cospicuo contributo: al di là dell'impegno sociale, sono in ballo radici e legami familiari.

Sapevamo che personalità del mondo dello spettacolo a Hollywood sono sensibili ai temi sociali, ma Leonardo DiCaprio nel corso degli anni è andato più volte oltre, con grande impegno: l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform ha comunicato che l'attore avrebbe fatto una donazione record al paese, sia per la resistenza armata, sia per la sopravvivenza della popolazione. Mila Kunis ha donato meno di lui, ma ha contemporaneamente attivato una raccolta fondi pubblica. Non è solo impegno: ci sono anche ragioni personali.

Leonardo DiCaprio e Mila Kunis: il loro legame con l'Ucraina dietro alle donazioni