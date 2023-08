News Cinema

Leo: il teaser trailer del nuovo film d'animazione targato Netflix

È Adam Sandler, nella versione originale del film, a dare la voce al protagonista, una lucertola che ha passato una vita in una teca in una scuola e che decide, oramai anziana, di evadere per finire la sua vita in libertà. Ecco teaser e trama di Leo, in streaming dal 21 novembre.