Le vele scarlatte: video intervista con il regista Pietro Marcello

Una fiaba sospeso nella campagna del nord della Francia, Le vele scarlatte è appena uscito nelle sale dopo aver aperto la Quinzaine des realisateurs allo scorso Festival di Cannes. Ne abbiamo parlato con il regista Pietro Marcello in questa video intervista.

Uno scenario meraviglioso ma implacabile, nella storia di un padre e di una figlia in cerca di una strada da percorrere. Le vele scarlatte ci conduce nell'estremo nord della Francia, appena dopo quella Prima guerra mondiale in cui il protagonista ha combattuto. Torna dal fronte nella sua fattoria, trova la figlia, senza la moglie. Juliette e Raphaël convivono con la gente del villaggio che li considera dei diversi, addirittura pericolosi.

Il realismo magico della storia raccontata da Pietro Marcello convince particolarmente, come uno stile visivo molto coinvolgento e intimo. Il regista campagno gira per la prima volta fuori dall'Italia, in un film francese che ha aperto la scorsa edizione della Quinzaine des realisateurs di Cannes.

Ispirato all'omonima novella di Aleksandr Grin, Le vele scarlatte ce lo racconta direttamente Pietro Marcello in questa video intervista.