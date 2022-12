Le vele scarlatte, ecco il poster ufficiale del film di Pietro Marcello

News Cinema

Presentato alla Quinzaine des realisateurs al Festival di Cannes 2022, e poi alla Festa del Cinema di Roma, il nuovo film del regista di Bella e perduta e Martin Eden arriva nei cinema italiani il 12 gennaio con 01 Distribution.

Autore di film come La bocca del lupo, Bella e perduta e Martin Eden, Pietro Marcello sta per tornare nei cinema italiani con la sua ultima opera.

Debutta infatti in sala il 12 gennaio Le vele scarlatte, il film liberamente tratto dal romanzo omonimo dello scrittore russo Aleksandr Grin che il regista ha realizzato in Francia con un cast che comprende due splendide scoperte come Juliette Jouan e Raphaël Thiéry, protagonisti assoluti e carismatici della storia, ma anche nomi noti e affermati come Noémie Lvovsky, Yolande Moreau e Louis Garrel.

Fiaba fatta di puro cinema, ennesima conferma di un grande talento, Le vele scarlatte racconta la storia di un padre e di una figlia, e, anche, quella di una giovane donna che deve abbracciare il suo destino.

Questa la trama ufficiale:

Da qualche parte nel nord della Francia, Juliette, giovane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël, un soldato sopravvissuto alla prima guerra mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. Juliette non smetterà mai di credere nella profezia. Liberamente ispirato a Le vele scarlatte di Aleksandr Grin, scrittore russo pacifista del XX secolo, il film di Pietro Marcello è un racconto popolare, musicale e storico, al confine con il realismo magico.

Questo che vedete qui di seguito è il poster italiano ufficiale di Le vele scarlatte: