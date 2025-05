Le tre del mattino: Stefano Accorsi protagonista per Chiara Malta dell'adattamento di un libro di Gianrico Carofiglio

News Cinema

Vision Distribution distribuirà un film intitolato Le tre del mattino e diretto da Chiara Malta che porta al cinema l'omonimo romanzo di Gianrico Carofiglio. L'interprete principale sarà Stefano Accorsi nella parte di un padre.

Vision Distribution annuncia che Stefano Accorsi sarà il protagonista de Le tre del mattino, che verrà diretto da Chiara Malta, vincitrice del Premio César per il miglior film d'animazione per Linda e il pollo. La regista è anche autrice del soggetto e della sceneggiatura del film insieme a Giacomo Carraro. Autore delle musiche è Clément Ducol - premio Oscar per la miglior canzone originale per Emilia Pérez - e le riprese si svolgeranno tra Marsiglia e Roma il prossimo autunno.

Le tre del mattino: la trama e Carofiglio al cinema e in tv

Le tre del mattino è tratto dal romanzo omonimo di Gianrico Carofiglio, che ha venduto oltre 400.000 copie solo in Italia ed è stato tradotto in tutto il mondo. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Anni '80. Un matematico italiano si trova a dover passare tre giorni e due notti a Marsiglia con il suo unico figlio adolescente, cresciuto con la madre. Il ragazzo, che soffre di epilessia, deve sottoporsi ad un trattamento sperimentale proposto dal luminare Gastaut: un test clinico che richiede che il giovane paziente rimanga vigile per due notti consecutive. Tra erranze notturne e privazione di sonno, padre e figlio si scoprono veramente per la prima volta, in un incontro-scontro che rivelerà la forza di un legame identitario, dalle radici profonde.

Le tre del mattino è prodotto da Fidelio (Italia) in associazione con Superbe Films (Francia) e Vision Distribution. Sarà distribuito nelle nostre sale da

Non è la prima volta che un libro di Gianrico Carofiglio viene adattato per il grande schermo. A diventare un film diretto da Daniele Vicari e interpretato da Elio Germano e Michele Riondino è stato, nel 2008, Il passato è una terra straniera. La serie con protagonista l'avvocato Guerrieri ha ispirato invece due film tv: L'avvocato Guerrieri - Testimone inconsapevole e L'avvocato Guerrieri - Ad occhi chiusi. Ricordiamo inoltre la serie del 2023 con Alessio Boni Il metodo Fenoglio - L'estate fredda, tratta dai romanzi incentrati sul Maresciallo Beppe Fenoglio. Infine il racconto La doppia vita di Natalia Blum è stato lo spunto di un episodio della seconda stagione della serie televisiva Crimini.

Quanto a Stefano Accorsi, al momento è nelle nostre sale nel film di Ivano De Matteo Una figlia.