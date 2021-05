News Cinema

Le proposte di Academy Two per un'estate al cinema di qualità

Mauro Donzelli di 07 maggio 2021 3

La sorpresa dell'anno Minari ha riaccompagnato la riapertura delle sale ma ci sono anche altri titoli di qualità che la distribuzione Academy Two ha in cantiere per i prossimi mesi, come ci spiega Alessandro Giacobbe in questa intervista video.