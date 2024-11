News Cinema

Il mare d'inverno e due persone che si sono amate. Stéphane Brizé ci racconta un melodramma sofisticato con protagonisti Guillaume Canet e Alba Rohrwacher. Le Occasioni dell'Amore arriva al cinema a Natale con I Wonder. Ve ne presentiamo in anteprima esclusiva il trailer e il poster ufficiali.

Mathieu e Alice si sono amati. Oggi si ritrovano sulla costa francese, fuori stagione. Lui (Guillaume Canet) è un attore in crisi, lei (Alba Rohrwacher) insegna pianoforte. Il sorprendente melodramma di Stéphane Brizé, Le occasioni dell'amore, dopo essere stato presentato in concorso al Festival di Venezia arriva in sala a Natale per I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Il regista francese si prende una pausa dai racconti sociali sul mondo del lavoro, come La legge del mercato e Un altro mondo, per raccontare di un attore che fugge dalla prima del suo nuovo spettacolo teatrale per rifugiarsi in un resort termale di lusso, quasi deserto. Un viaggio fuori stagione, per ritemprarsi da una quotidianità piena di ansie, in cui ritrova dopo quindici anni Alice, con cui aveva avuto una relazione. Occasione per fare un bilancio della loro relazione, ma soprattutto delle rispettive vite.

In atteso di vederlo al cinema per le feste, vi presentiamo in esclusiva e anteprima il trailer e il poster di Le occasioni dell'amore, diretto da Stéphane Brizé, da una sceneggiatura scritta insieme a Marie Drucker, e interpretato dalla coppia Alba Rohrwacher e Guillaume Canet.

Il trailer ufficiale di Le occasioni dell'amore

Le Occasioni dell'Amore: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film in anteprima esclusiva - HD

Il poster ufficiale di Le occasioni dell'amore