Le migliori interpretazioni di Jake Gyllenhaal in 5 film in streaming

L'attore che compie oggi 42 anni ha ottenuto una candidatura all'Oscar ma ne avrebbe sicuramente meritate anche altre. Questi film in streaming lo dimostrano in pieno...

C’è stato un periodo durato qualche anno in cui Jake Gyllenhaal si è a nostro avviso imposto come il miglior attore americano. La sua capacità di scavare in profondità nei personaggi, strutturarli a livello fisico e psicologico con assoluta precisione, e al tempo stesso attraversare i generi e i tipi di produzione, gli ha permesso di regalarci interpretazioni di valore assoluto. I titoli a cui ci riferiamo sono contenuti nei cinque film in streaming con cui abbiamo voluto celebrare la bravura di Jake Gyllenhaal nel giorno del suo quarantaduesimo compleanno. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jake Gyllenhaal

I segreti di Brokeback Mountain

Zodiac

Prisoners

Southpaw - L’ultima sfida

Wildlife

I segreti di Brokeback Mountain (2005)

I Segreti di Brokeback Mountain: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Partiamo con l’unica nomination all’Oscar fino a oggi ricevuta da Gyllenhaal, fatto abbastanza clamoroso a nostro avviso. Questa segnalazione rimane comunque sacrosanta, in quanto con Heath Ledger compone una coppia struggente e appassionata. I segreti di Brokeback Mountain viene diretto da Ang Lee con un tocco di sensibilità inaudita, rendendo la storia d’amore impossibile tra i due cowboy contemporanei una delle più belle mai portate sul grande schermo. Leone d’Oro a Venezia e tre premi Oscar tra cui miglior regia e miglior adattamento. Un film capace di scuotere il pubblico nel profondo, di farlo nuovamente innamorare della frontiera americana. Quella del cuore…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Zodiac (2007)

Zodiac: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Entrato a far parte del monumentale cast del thriller diretto da David Fincher, Gyllenhaal produce con una molto intelligente, che perfettamente si adatta a quelle dei colleghi Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards e tutti gli altri, Zodiac è una ricostruzione giornalistica e investigativa come davvero poche se ne sono viste sul grande schermo, un resoconto minuzioso ed elettrizzante della caccia al famoso serial-killer. Uno dei film più compositi dell’autore, un affresco sociale e di costume sorprendente e pungente. Scene memorabili, di una tensione che soltanto Fincher oggi sa produrre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Prisoners (2013)

Prisoners: Il nuovo trailer italiano del film con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal

Questa è secondo noi la prova migliore della carriera di Gyllenhaal. Con pochi ma precisissimi tratti l’attore dipinge la figura di un detective solitario, ossessivo, duro con se stesso e con con chiunque ostacoli la ricerca di verità. È lui la cosa più sconvolgente e poderosa di Prisoners, un altro thriller che per almeno tre quarti sfiora le soglie del capolavoro. Denis Villeneuve dirige un cast formidabile che comprende anche Hugh Jackman, Paul Dano, Viola Davis, Maria Bello. Fotografia perfetta di Roger Deakins per un’opera durissima e straziante. Gyllenhaal meritava la seconda nomination all’Oscar come non protagonista, se non addirittura la statuetta. Peccato davvero non averlo segnalato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Southpaw - L’ultima sfida (2015)

Southpaw - L'ultima sfida: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Altra interpretazione secondo noi portentosa, in quanto con una fisicità feroce l’attore mette in scena la tensione autodistruttiva del pugile protagonista. Southpaw - L’ultima sfida è una storia di redenzione soprattutto da se stessi, che vede a supporto davvero ottimo anche Rachel McAdams, Naomie Harris, Forest Whitaker. Film fin troppo sottovalutato, uno dei migliori diretti da Antoine Fuqua, capace di sprigionare tutto il dolore mal riposto di un uomo che sa solo fare a cazzotti. Ma non colpisce mai veramente il bersaglio necessario per vincere l’incontro che conta. Da rivedere e amare. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, Rai Play.

Wildlife (2018)

Wildlife: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Paul Dano si mette dietro la macchina da presa per raccontare la dissoluzione di una famiglia che avviene progressivamente, giorno dopo giorno, a causa delle piccole incomprensioni di chi deve sbarcare il lunario. Accanto a un Gyllenhaal che sa sempre farsi mirabile spalla troviamo una Carey Mulligan ammirevole e un grandioso caratterista come Bill Camp. Tratto dal libro di Richard Ford, Wildlife è uno dei melodrammi-sorpresa della stagione, intenso e rarefatto insieme. Film da camera intimista e profondo, ottimamente orchestrato dal regista. Un piccolo gioiello da amare incondizionatamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.