Le Deuxième Acte: ecco il trailer ufficiale del film di Quentin Dupieux che aprirà il Festival di Cannes

Nel cast del film che verrà proiettato in apertura della 77esima edizione del festival, il 14 maggio, ci sono Léa Seydoux, Vincent Lindon e Louis Garrel. Ecco il trailer di Le Deuxième Acte.

Mancano oramai pochi giorni all'apertura del Festival di Cannes 2024, che come sempre noi di Coming Soon seguiremo quotidianamente, film dopo film, evento dopo evento, red carpet dopo red carpet con una copertura che avverrà tanto sulle pagine di questo sito quanto attraverso tutti i nostri canali social.

La manifestazione, giunta alla sua 77esima edizione, si aprirà infatti il 14 maggio, e come annunciato in precedenza, il film d'apertura che verrà proiettato al termine della cerimonia inaugurale sarà Le Deuxième Acte ( titolo internazionale: The Second Act), nuovo film dell'instancabile Quentin Dupieux che vede protagonisti Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Manuel Guillot e Raphaël Quenard.

Del film fino a questo momento non si sa molto, se non che sarà spiccatamente cinematografico e, come sempre nel cinema di Dupieux, decisamente fuori di testa. Tutto questo appare confermato dal primo trailer ufficiale di Le Deuxième Acte che vi mostriamo qui di seguito, seguito dalla stringata trama ufficiale del film.





Florence vuole presentare David, l'uomo di cui è follemente innamorata, a suo padre Guillaume. Ma David non è attratto da Florence e vuole gettarla tra le braccia del suo amico Willy. I quattro personaggi si incontrano in un ristorante in mezzo al nulla.