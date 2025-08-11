Le Cronache di Narnia, le riprese sono ufficialmente iniziate: ecco i primi scatti dal set del film diretto da Greta Gerwig!

News Cinema

Le riprese dell'adattamento Netflix de Le Cronache di Narnia - Il nipote del mago, diretto da Greta Gerwig, sono ufficialmente iniziate: ecco i primi scatti dal set!

Non è un'esercitazione, né un miraggio dovuto al caldo estivo: sono ufficialmente iniziate le riprese dell'adattamento de Le Cronache di Narnia - Il nipote del mago scritto e diretto da Greta Gerwig e prodotto da Netflix. La regista di Piccole Donne e Barbie dirigerà il primo dei sette libri di cui è composta l'opera di C.S.Lewis e dal set londinese arrivano già i primi scatti che mostrano cosa aspettarci dal film.

Londra è tornata a ospitare il set di una nuova magica avventura: quella della produzione de Le Cronache di Narnia - Il nipote del mago, il primo dei due film che Greta Gerwig scriverà e dirigerà per Netflix. Dal set londinese abbiamo anche le prime foto (diffuse dalla pagina di What's on Netflix)che mostrano le ambientazioni del film e ci offrono uno sguardo ai protagonisti del cast. Le prime scene sono girate nella City, vicino a Cornhill e al Royal Exchange.

In uno degli scatti possiamo vedere una ricostruzione di una strada degli anni '50 di Londra, nel periodo della ripresa post-bellica, con tanto di un gigantesco cartellone pubblicitario che sponsorizza "Un nuovo mondo, una nuova casa" e in cui è presente anche un leone dalla criniera dorata che non può non ricordarci Aslan. La scelta di ambientare il film negli anni '50 allontana il film dalla timeline del romanzo di partenza, che è ambientato nei primi anni del '900. Questo comporterebbe uno slittamento anche degli altri film della saga, poiché le storie dei fratelli Pevensie (che costituiscono i romanzi centrali della saga) sono ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale.

In altre foto, si nota Greta Gerwig intenta a dare indicazioni per le riprese, mentre un altro scatto mostra due giovani attori, non identificati, che si suppone possano essere i protagonisti del film, Digory Kirke e Polly Plummer. Alla data attuale, gli unici protagonisti del cast ufficialmente confermati sono Daniel Graig, Carey Mulligan, Emma Mackey e Meryl Streep.

Filming has begun on Netflix's Narnia movie from director Greta Gerwig.



An area in London was converted into 1950s.



More exclusive snaps: https://t.co/KQUXPHCA6A pic.twitter.com/S97eBriUXo — What's on Netflix (@whatonnetflix) August 11, 2025

Riprese iniziate per Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig, cosa sappiamo del progetto

Annunciato nell'estate del 2023, il nuovo adattamento de Le Cronache di Narnia sarà un reboot della trilogia cinematografica dei primi anni 2000 e naufragata con Il viaggio del veliero (i cui risultati al botteghino furono particolarmente deludenti). Netflix, che nel 2018 ha firmato un accordo per ottenere i diritti della saga fantasy dello scrittore C.S. Lewis per trasformarla in una serie tv, si occuperà di produrre e distribuire i nuovi adattamenti. Tuttavia, i piani iniziali di un prodotto seriale sono stati presto trasformati in quelli di una nuova epopea fantasy per il grande schermo. L'uscita del film diretto da Greta Gerwig era prevista solamente in piattaforma, ma la regista si è opposta ed è riuscita a strappare un accordo al colosso dello streaming per un arrivo nelle sale IMAX in occasione del weekend del Ringraziamento 2026 e successiva distribuzione in piattaforma per Natale.

Da sempre grande appassionata dell'opera di Lewis, Greta Gerwig aveva dichiarato in più occasioni di "essere spaventata" dal progetto che le era stato affidato, ma che questa sensazione era ciò che l'aveva convinta ad accettare di dirigere i primi due film: " Penso che quando ho paura, è sempre un buon segno. Quando smetto di esserlo inizio a pensare che forse non è il caso di fare quel film. Ma no, ne sono terrorizzata. Ed è straordinario ed eccitante". Il film adatterà - per la prima volta - il primo dei sette romanzi dell'opera inglese, Il nipote del mago, che costituisce un prologo alle più note avventure ambientate nel magico mondo di Narnia.

Protagonisti del libro (e del film) saranno Digory e Polly, due ragazzini che entrano a Narnia e fanno la conoscenza del saggio leone Aslan e di quella che diventerà la Strega Bianca Jadis. Netflix ha posto il progetto sotto chiave, tanto che fino a ora, con l'inizio delle riprese, non è stato possibile conoscere che pochi dettagli della trama e del cast.