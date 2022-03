Le ali della libertà: ecco il trailer della versione restaurata dell'amatissimo film di Frank Darabont

News Cinema

Uno dei film più amati di tutti i tempi, primo nella classifica di IMDb votata dai suoi utenti, Le ali della libertà è stato restaurato in 4K, e questo è il trailer di questa nuova, sfavillante versione.

Scritto e diretto nel 1994 da Frank Darabont, che ha adattato per il grande schermo il racconto di Stephen King "Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank", contenuto nell'antologia "Stagioni diverse", la stessa in cui compare il racconto da cui è stato tratto Stand By Me, Le ali della libertà è un film amatissimo, uno dei più amati di tutti i tempi. Tanto da risultare tutt'ora primo nella classifica di IMDB dei migliori film della storia del cinema, votato con una media di 9,2 su 10 da oltre due milioni di utenti. Ma Le ali della libertà è anche al 72° posto della lista dei migliori cento film statunitensi di sempre stilata dall'American Film Institute, ed è al quarto posto nella lista dei migliori film di tutti i tempi della rivista inglese Empire.

Ora Le ali della libertà è stato restaurato in 4K con l'approvazione del direttore della fotografia Roger Deakins, e di questa nuovissima versione vi mostriamo il trailer ufficiale.

Il film, per quei pochi che non lo sapessero, vede Tim Robbins nei panni di Andy Dufresne, un uomo che nel Maine del 1947 viene incarcerato a vita con l'accusa di aver ucciso la moglie e l'amante di lei. L'uomo, che si dichiara innocente, dovrà vedersela con la dura realtà della vita carceraria: un direttore corrotto, un capo delle guardie sadico, carcerati che abuseranno ripetutamente di lui. Le cose cambieranno quando Andy stringerà amicizia con un altro egastolano, Ellis Boyd Redding detto Red (Morgan Freeman), dando inizio a un rapporto che durerà vent'anni e che riuscirà a cambiare le vite di tutti. Compresa, ovviamente, quella di Andy, che preparerà con meticolosità e pazienza il suo ritorno alla libertà.

Le ali della libertà: il trailer del film in versione restaurata