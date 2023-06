Lavorare con Marvel e DC: qual è la differenza per James Gunn

News Cinema

Qual è la differenza tra Marvel e DC per James Gunn? Come si svolgerà adesso il suo lavoro? Sarà simile al ruolo di Kevin Feige per i Marvel Studios?

James Gunn è uno dei pochissimi ad aver sperimentato la doppia strada dei supereroi. Ha accompagnato per tanti anni il successo dell’universo Marvel ma, ad un certo punto, ha effettuato una deviazione che l’ha spinto verso i cancelli DC, quella che il mondo intero addita come “la concorrenza”. Il primo esperimento per l’universo DC si intitola The Suicide Squad – Missione suicida uscito nel 2021. Poco dopo, il regista ha annunciato che avrebbe lasciato l’universo Marvel per guidare proprio gli studi DC e non semplicemente come regista o sceneggiatore, ma come co-presidente.



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

James Gunn, come cambia il suo lavoro tra Marvel e DC

Pur non rinunciando alla sua vocazione principale, James Gunn ha reso ben chiaro il nuovo approccio degli Studios. Dopo il suo ingresso, infatti, alcuni dei progetti più attesi hanno subito una battuta d’arresto: Henry Cavill come Superman è stato archiviato, il terzo film di Wonder Woman cestinato, Black Adam attualmente in panchina e il destino di Shazam! ancora da definire dopo il secondo capitolo. The Flash dovrebbe essere invece il film che custodisce le più grandi risposte del momento, se si considera che, a detta di James Gunn, chiuderà l’arco narrativo del vecchio DC per fare posto alle sue novità.

Non capita tutti i giorni di poter lavorare in due realtà così simili e al tempo stesso diverse, eppure è quanto accaduto a James Gunn, conosciuto soprattutto per il suo lavoro con i Guardiani della Galassia. Li ha accompagnati sul grande schermo a partire dal 2014 e, dopo tre film e uno speciale natalizio, ha salutato l’MCU avventurandosi verso nuovi orizzonti. Ma cosa farà esattamente James Gunn agli studi DC? Svolgerà un ruolo simile a quello di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios? A fare chiarezza è stato proprio il regista di Guardiani della Galassia. Qualche mese fa, intervistato da Wired, ha spiegato nel dettaglio in cosa consiste il suo lavoro e cosa cambia tra Marvel e DC almeno nel suo caso:

I DC Studios sono uno studio, quindi è un po’ diverso. Peter Safran, il mio co-presidente, fa molte cose simili a Kevin Feige. Quello che faccio io invece è più sul lato creativo. Per cui fare una mappatura delle storie e della parte creativa di quest’universo è ciò che fa parte del mio lavoro più che la parte amministrativa e dirigenziale. Kevin invece cura entrambi questi aspetti.