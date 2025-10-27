La vita va così è primo al boxoffice italiano del weekend, parte bene il film con Virginia Raffaele, Aldo e Diego Abatantuono

News Cinema

Presentata alla Festa del Cinema di Roma, la commedia La vita va così di Riccardo Milani debutta in vetta al botteghino italiano del weekend. La seguono Springsteen - Liberami dal nulla e Chainsaw Man: Il film - La storia di Reze.

È decisamente di buon auspicio la partenza di La vita va così di Riccardo Milani, commedia con Virginia Raffaele, Aldo, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari, storia di una comunità sarda che non sa decidere se aprirsi a un lucrativo cambiamento o difendere le proprie tradizioni. Su quattro giorni ha raccolto 1.606.000 euro (fonte Cinetel), facendo sperare in un risultato simile a quello di Un mondo a parte l'anno scorso, sempre diretto da Milani e cointerpretato da Raffaele, un successo da oltre 7.380.000. Evidentemente le storie che raccontano i nostri entroterra risuonano nel cuore del pubblico.