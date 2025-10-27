La vita va così è primo al boxoffice italiano del weekend, parte bene il film con Virginia Raffaele, Aldo e Diego Abatantuono
Presentata alla Festa del Cinema di Roma, la commedia La vita va così di Riccardo Milani debutta in vetta al botteghino italiano del weekend. La seguono Springsteen - Liberami dal nulla e Chainsaw Man: Il film - La storia di Reze.
È decisamente di buon auspicio la partenza di La vita va così di Riccardo Milani, commedia con Virginia Raffaele, Aldo, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari, storia di una comunità sarda che non sa decidere se aprirsi a un lucrativo cambiamento o difendere le proprie tradizioni. Su quattro giorni ha raccolto 1.606.000 euro (fonte Cinetel), facendo sperare in un risultato simile a quello di Un mondo a parte l'anno scorso, sempre diretto da Milani e cointerpretato da Raffaele, un successo da oltre 7.380.000. Evidentemente le storie che raccontano i nostri entroterra risuonano nel cuore del pubblico.
Entra al secondo posto Springsteen - Liberami dal nulla, dove Jeremy Allen White interpreta il buon Bruce, alle prese nei primi anni Ottanta con la realizzazione di uno dei suoi album più famosi, "Nebraska". Debutta con 637.000 euro, mentre nel mondo è solo a quota 16.100.000 dollari, a causa di una partenza al di sotto delle aspettative negli USA. Stando a Variety è costato 55 milioni di dollari: potrebbe essere una batosta per il film di Scott Cooper dei 20th Century Studios (Disney).
Assai interessante la terza posizione con l'esordio dell'anime Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze, capitolo cinematografico dell'omonima serie dello studio MAPPA: il mix tra horror e commedia romantica ha attirato fan per 545.500 euro, ma conta di più l'eloquente exploit negli Stati Uniti, dove il lungometraggio ha inaspettatamente conquistato la vetta con 17.500.000 di dollari. Nel mondo ha totalizzato già 108 milioni, che testimoniano come questo tipo di produzione stia sempre di più uscendo da quella che un tempo era una nicchia.
Si affaccia sul mercato italiano al quarto posto Bugonia, ultima fatica del regista Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, qui una CEO di una multinazionale, rapita da due fratelli (Jesse Plemons e Aidan Delbis) convinti che sia un'aliena sotto mentite spoglie. Lei darà loro però filo da torcere, torturandoli psicologicamente. La bizzarria ha attirato spettatori e spettatrici per 510.000 euro su quattro giorni. Deadline parla di un budget da 45 milioni di dollari, per cui al momento il boxoffice mondiale da 1.308.000 non è un buon segno.
È cascato invece dalla prima alla quinta posizione l'After the Hunt - Dopo la caccia di Luca Guadagnino, con Julia Roberts e Andrew Garfield in una storia sulla cancel culture in contesto universitario: al momento il totale italiano è sul 1.170.200 di euro, quello mondiale risulta 4.930.000 dollari, ma potrebbe non contare molto, visto che gli Amazon MGM Studios hanno investito su un prodotto che avrà di certo una sua importanza su Prime.
Il box office completo del weekend