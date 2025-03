La vita da grandi, crescere senza etichette: incontro con Greta Scarano e Matilda De Angelis

News Cinema

Film di chiusura del Bif&st Bari International Film&Tv Festival e in sala dal 3 aprile, La vita da grandi racconta di una sorella e del fratello autistico che imparano a conoscersi davvero da adulti. Ce lo raccontano la regista esordiente Greta Scarano e la protagonista Matilda De Angelis.

“Si tratta di far percepire al mondo che noi esistiamo, nonostante tutto, e senza etichette appiccicate”. Ha le idee chiare, il talento fiume in piena Yuri Tuci, toscano di Prato, attore autistico protagonista al fianco di Matilda De Angelis de La vita da grandi, storia di una sorella sibling, cioè con un fratello con handicap, ispirata alla vicenda reale di Margherita e Damiano Tercon, raccontata nel loro libro Mia sorella mi rompe le balle (Mondadori) e nel successivo L’imprevisto di diventare adulti. La vita da grandi tra sogni e autismo, appena uscito in libreria per La nave di Teseo. Opera prima dell’attrice Greta Scarano, sarà nel fine settimana il film di chiusura del Bif&st Bari International Film&Tv Festival, e nelle sale dal 3 aprile per 01 distribution.

“Ho intercettato la loro storia nel 2020, durante la pandemia, vedendo il loro provino a Italia’s Got Talent, poi ho scoperto il libro e mi hanno folgorato”, ha detto Greta Scarano nel corso della conferenza stampa di presentazione del film. “Mi interessava il viaggio relazionale di questa famiglia, mentre da sempre volevo fare la regista, volontà che avevo messo in un cassetto per anni, pensando che attrice e regista fossero due mestieri vicini. Mi sbagliavo. Quella di La vita da grandi è una storia che avrei voluto vedere al cinema, mi sembrava avere grande potenziale nella maniera in cui parla di autismo, va oltre, tocca sentimenti e relazioni in maniera profonda, ma in chiave leggera e non superficiale. Loro due sono estremamente ironici, incarnano un’idea priva di stereotipi. Ha richiesto un lungo processo di scrittura, insieme a Tieta Madia e Sofia Assirelli, per trovare la chiave giusta, quella di due fratelli che si scoprono a vicenda da adulti e che hanno potenzialità oltre i limiti che non li definiscono. È stato un viaggio stratificato, potevamo deragliare ma non è successo grazie a un lavoro collettivo”.

In sala proprio a poche ore dalla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il film racconta di Irene (Matilda De Angelis), che vive la sua vita a Roma quando la madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini, città dove è nata e dalla quale è fuggita, per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar (Yuri Tuci, per la prima volta sullo schermo), pronto a tutto per realizzare i sogni della sua vita: sposarsi, fare figli e diventare un cantante rap famoso.

"Il loro rapporto evolve rapidamente”, ha dichiarato Matilda De Angelis, “all’inizio sono due fratelli, ma è come se non lo fossero. Bisogna conoscersi, avere intimità e sperare il meglio uno per l’altra, supportarsi. Il film racconta la scoperta di un rapporto che non credevano di avere. Non si parla abbastanza di cosa voglia dire essere sibling, con un fratello o una sorella con disabilità. È bello come curano le fratture uno dell’altra, colmando i vuoti sottolineando punti di forza e potenzialità e non i limiti. Sono le parti più commoventi, mentre da sorella maggiore mi sono molto ritrovata e penso sia una storia universale. La musica è un elemento fondamentale della mia vita a prescindere dal cinema, l’ho studiata per tanti anni e sono contenta che possa accompagnare il percorso cinematografico come un fil rouge che non mi lascia mai. In questo film rappresenta il legame dall’infanzia che lega Omar e Irene, un canone che li unirà e porterà a compimento massimo il loro percorso. Del resto si evoca una canzone di Jannacci, che è stato il cantautore degli strani e degli ultimi, in una canzone che sembra leggera ma ha strati molto profondi. La felicità per me è un concetto semplice e labile allo stesso tempo. Mi rendo conto di esserlo in situazioni in cui c’è poco e di sentirmi triste e miserabile quando c’è tantissimo e dovrei essere felice. Ho sempre fatto attenzione a cosa mi rende felice, credo ai miei istinti e sono cambiata molto poco in questo da quando ero bambina”.