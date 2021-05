La Vacinada: Helen Mirren parla di Checco Zalone, uomo elegante e geniale

News Cinema

Il video della nuova canzone di Checco Zalone La Vacinada continua a riscuotere successo. Ecco cosa dice Helen Mirren della collaborazione con il comico e regista pugliese.

L'esilarante video con Checco Zalone ed Helen Mirren della nuova canzone dell'artista pugliese "La Vacinada", che dal 30 aprile è diventato virale, è una delle cose più divertenti che abbiamo mai visto, e questo è poco ma sicuro. A pensarla come noi è, ovviamente, il premio Oscar Helen Mirren, che ha una masseria in Salento e che quindi è un po’ pugliese anche lei. Nonostante Checco si faccia beffe della sua non più giovane età, l'attrice si è divertita come una matta a danzare con il comico e a fare la maliarda, e a proposito della collaborazione ha rilasciato una dichiarazione ufficiale:

Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l'assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme.

Naturalmente il video tormentone sostiene la campagna vaccinale, oltre a essere intriso della magnifica e sferzante ironia di Checco Zalone. Quindi non possiamo che riproporvelo, insieme al testo de "La Vacinada"

Tiene la zinna un poquito calada

ma non fa nada e non fa nada

e la caviglia un pelito gonfiada

ma non fa nada e non fa nada

quando se mueve suave e sensual

parre che il femore è original

A mi me gusta bailare contigo oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

immunizada

miro al tu cuerpo da cineteca

con l’anticuerpo dell’AstraZeneca stanoche se freca

Vacinada

E non me importa che dice la gente

anche porque tanto tu non lo siente

no, non mi importa si trovo al mattino

el tu sorriso sul mi comodino

sei la regina, sei l’unica dea

porque si sa che a la guerra

ogni buco è trincea

Oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

immunizada

A mi me gusta bailare contigo

oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

già richiamada