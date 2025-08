La tomba delle lucciole, torna al cinema il capolavoro anime di Isao Takahata e dello Studio Ghibli, il trailer

News Cinema

Lucky Red riporta al cinema il capolavoro anime di Isao Takahata e dello Studio Ghibli, La tomba delle lucciole, annunciandolo proprio nel giorno dell'80° anniversario del bombardamento nucleare di Hiroshima. Il film sarà in sala dal 18 al 24 settembre. C'è un nuovo trailer.

Non ci potrebbe essere momento migliore per riproporre al cinema un film contro la guerra come La tomba delle lucciole di Isao Takahata, capolavoro dell'animazione realizzato per lo Studio Ghibli nel 1988: non solo perché l'annuncio del distributore Lucky Red arriva nel giorno dell'anniversario del bombardamento di Hiroshima. In un mondo che è dilaniato da guerre in cui si fatica persino a trovare intese per brevi tregue, il messaggio commovente della storia risuona più forte che mai. Ecco il trailer in italiano della riedizione.



La Tomba delle Lucciole: Il Nuovo Trailer Italiano per il ritorno del Film al Cinema (2025) - HD

La tomba delle lucciole, il film di animazione contro la guerra di Isao Takahata

È normale quando si pensa allo Studio Ghibli pensare al lavoro di Hayao Miyazaki, ma non va dimenticato che Hayao cofondò lo studio anche con Isao Takahata (1935-2018), che debuttò alla regia di un lungometraggio prima di lui, con La grande avventura del piccolo principe Valiant (1968), quando lavoravano ancora per la Toei. Con la riedizione di La tomba delle lucciole, vale insomma la pena una volta in più riflettere sulla poetica di quest'autore, che più ancora dell'illustre collega credette nelle capacità narrative intimistiche dell'animazione (si pensi a Pioggia di ricordi). Adattamento del romanzo semi-autobiografico di Nosaka Akiyuki, il film si ambienta alla fine della II Guerra Mondiale, quando Seita (14 anni) e la sua sorellina Setsuko (4) rimangono orfani, dopo che la loro madre viene uccisa da un bombardamento americano. La storia segue il disperato tentativo di sopravvivenza dei due: Seita che si improvvisa genitore, in una sistemazione di fortuna, dove si vivono brevi istanti di felicità, mentre l'ingenuità della loro infanzia viene negata e colpita dalla devastazione che li circonda.

Va ricordato che La tomba delle lucciole (questo il titolo italiano definitivo, fino al 2015 era noto come "Una tomba per le lucciole") non è un'esperienza adatta a chi cerca un puro svago: affronta la guerra e la morte senza alcuno sconto, ma questa sua emotività trascinante è ciò che lo colloca periodicamente in numerose classifiche dei più bei film di animazione mai realizzati, oltre che nei migliori film sulla guerra di tutti i tempi.

Lucky Red lo riporta al cinema in un'uscita evento dal 18 al 24 settembre, con prevendite aperte dal 1° settembre. Il distributore lo offrirà sia doppiato sia in lingua originale con sottotitoli, ed è possibile organizzare proiezioni scolastiche rivolgendosi all'indirizzo emal scuoleATluckyred.it. Se possibile, nel mondo di oggi, la sua empatìa ha acquisito un valore didattico persino maggiore.