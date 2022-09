La storia infinita: a Hollywood si scatena una guerra per i diritti di remake

News Cinema

La storia infinita è stato uno dei maggiori successi cinematografici degli anni Ottanta. Per questo a Hollywood le major si contendono a suon di miliardi i diritti di remake.

Nel 1984 arrivò al cinema La storia infinita, un fantasy per bambini (anche se i più piccoli ne furono spesso spaventati), tratto dall'omonimo best-seller del 1979 del tedesco Michael Ende e diretto dal recentemente scomparso Wolfgang Petersen, al suo debutto in lingua inglese. In Italia il film si piazzò al quinto posto al box office e in tutto il mondo fece registrare ottimi incassi, diventando un vero e proprio fenomeno, anche grazie al tormentone della colonna sonora composto da Giorgio Moroder e cantato da Limahl. Interpretato da Barret Oliver, che oggi fa il fotografo, La storia infinita ha avuto sei seguiti letterari il che significa che ci sono ancora tante storie da raccontare ambientate in quel mondo. E dal momento che i diritti cinematografici sono tornati disponibili, a Hollywood si sta scatenando, pare, una vera e propria guerra di offerte per accaparrarseli.

La storia infinita... continuerà

I sei romanzi successivi al primo si intitolano "Legends of Fantastica" e utilizzano parte della trama e dei personaggi del romanzo originale per dare vita a nuove storie, in un vero e proprio franchise che fa gola a Hollywood, sempre in cerca di storie da cui attingere per saghe potenzialmente infinite. La storia infinita ha dato vita anche a videogame, piece teatrali e due sequel, il primo dei quali, La storia infinita 2, adattava la seconda parte del libro, mentre La storia infinita 3 era una creazione originale. All'epoca, il film di Petersen fu il più costoso mai prodotto al di fuori dell'America e dell'Unione Sovietica, anche per gli effetti speciali, per l'epoca innovativi nel cinema europeo. Michael Ende, comunque, odiò i film per la trasposizione non fedele dei suoi libri, tanto da far causa alla produzione. Vedremo chi si accaparrerà i diritti per un nuovo adattamento, che, in tempi di serie tv, potrebbe anche svilupparsi nell'arco di più stagioni.