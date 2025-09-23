La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal
Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penélope Cruz nel cast di questo atteso film che debutterà nei cinema italiani il 5 marzo del 2026. Ecco il primo teaser di La Sposa!
Guillermo del Toro ha presentato a Venezia il suo Frankenstein, che vedremo al cinema dal 22 ottobre e successivamente in streaming su Netflix. Maggie Gyllenhaal debutterà invece nelle sale italiane il 5 marzo del 2026 con il suo atteso e chiacchierato La Sposa!, personalissima rilettura dell'attrice e regista americana della storia di La Sposa di Frankenstein, il celebre film del 1935 diretto da James Whale che, come suggerisce il titolo, immaginava la creazione di una controparte femminile della creatura.
Scritto dalla stessa Gyllenhaal, qui alla seconda regia dopo La figlia oscura, il film è stato raccontato come "punk", "violento" e "selvaggiamente romantico", e conterrà numeri musicali di canto e ballo che hanno portato alcuni a evocare confronti con il Joker: Folie à Deux di Todd Phillips. La Sposa! vede protagonisti Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penélope Cruz. Gyllenhaal è affiancata dietro la macchina da presa da una squadra di artisti pluripremiati, tra cui il direttore della fotografia Lawrence Sher, la scenografa Karen Murphy, il montatore Dylan Tichenor, il supervisore alle musiche Randall Poster, la compositrice Hildur Guðnadóttir e la costumista Sandy Powell.
Ecco il primo teaser trailer italiano di La Sposa! nei cinema italiani dal 5 marzo 2026: