La Sony rimanda Insidious 6, cancella il suo prossimo Marvel e rivela la data d'uscita del Caught Stealing con Austin Butler

News Cinema

Cambiamenti nel calendario 2025 della Sony Pictures: Insidious 6 viene rimandato e al suo posto ad agosto arriva il nuovo film di Darren Aronofsky, Caught Stealing con Austin Butler. A giugno c'era un non precisato "film Marvel" che è stato rimosso del tutto.

Cambiamenti nel calendario della Sony Pictures per il 2025: sparisce un non precisato film Marvel, mentre al posto di Insidious 6 (rimandato) giungerà il nuovo film di Darren Aronofsky, quel Caught Stealing interpretato dall'ormai gettonatissimo Austin Butler, un progetto annunciato poco più di un anno fa e ora già in dirittura d'arrivo. Andiamo ad approfondire nello specifico le singole situazioni. Leggi anche Insidious: La porta rossa e i capitoli precedenti, uno sguardo alla saga Madame Web e Kraven flop, il CEO Sony: "La critica ci odia"

Insidious 6 arriva nel 2026, Austin Butler in estate con Caught Stealing, niente Marvel per Sony quest'anno