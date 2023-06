News Cinema

Al cinema in chiave live action, La Sirenetta ha introdotto anche brani originali tra cui uno destinato ad Ariel, intitolato Per la prima volta. Il regista ha spiegato perché è stato aggiunto al film.

La Sirenetta live action ha riportato sul grande schermo le avventure di Ariel con le fattezze di Halle Bailey, così come ha cercato di essere il più fedele possibile al classico d’animazione, a partire dalla selezione dei brani. Tuttavia ha aggiunto alcune canzoni originali, realizzate appositamente per il live action. E, tra queste, ce n’è una destinata proprio ad Ariel. Perché questa scelta? A raccontare di più il regista Rob Marshall.



La Sirenetta: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film Disney - HD

La Sirenetta, perché Ariel ottiene una nuova canzone originale nel live action

Ancor prima del debutto al cinema, La Sirenetta ha reso chiaro che avrebbe arricchito la pellicola in carne ed ossa con alcune canzoni aggiuntive, così come riportato al cinema alcune delle sue classiche tanto amate dal pubblico come Parte del tuo mondo, In fondo al Mar e Povera Anima Sola. A lavorare alla colonna sonora anche Alan Menken, che ha reso celebre anche il film d’animazione del 1989, supportando il lavoro di Lin-Manuel Miranda che si è occupato dei nuovi brani. In un’intervista con Collider, Rob Marshall ha precisato perché Ariel aveva bisogno di una nuova canzone per il live action, intitolata For the First Time (Per la prima volta). Subentra nella trama quando Ariel è diventata finalmente un’umana, ma ha perso la sua voce e si ritrova in un mondo che non conosce, completamente da sola e spiazzata.

È sorprendente come, quando pensi al film d’animazione, ti rendi conto che Ariel aveva una canzone. Ci sono una serie di riprese, ma è una canzone. La cosa grandiosa di lavorare con Alan è che è così aperto. Sapevamo che si trattava di un genere diverso. Stavamo girando un film live action, quindi abbiamo dovuto capire come affrontarlo. Ci siamo detti: ‘Possiamo trovare un altro posto per Ariel?’. La cosa difficile era che lei, ovviamente, aveva perso la voce, ma nel film puoi creare qualcosa in cui ascolti i pensieri interiori attraverso la musica e il canto. Questa è stata la chiave per noi, trovare questo pezzo per lei.