La sirenetta, la prima immagine del remake dal vero con Halle Bailey

Halle Bailey, giovane protagonista del remake dal vero di La sirenetta per la Disney, si mostra mentre emerge dalle acque in una prima foto ufficiale, postata sui social.

Da qualche giorno sono terminate le riprese di La sirenetta, remake in live action del musical animato simbolo del Rinascimento Disney degli anni Novanta: la sua protagonista Halle Bailey, anni 21, ha postato su Instagram una prima foto ufficiale in cui compare in costume, mentre emerge dalle acque di una riva, accompagnando lo scatto con una considerazione su quanto abbia significato per lei la lavorazione del lungometraggio di Rob Marshall. Scelta nel 2019, ha attraversato la produzione tra il 2020 e il 2021 tra diversi stop causati dalla pandemia, non ultimo quello di giugno in Sardegna, quando alcuni membri della produzione erano risultati positivi al Covid-19. Ora Halle trae un sospiro di sollievo e ci dice...

La parte più dura è stata vivere lontana da tutti e da tutto ciò che conoscevo, sentendomi a volte in dubbio e sola, ma provando anche un senso di libertà e perserveranza, ora che sono arrivata alla fine. Quest'esperienza mi ha reso molto più forte di quanto pensavo di poter essere. Sono troppo grata ai generosi e talentuosi membri del cast come Jonah Hauer-King [il principe Eric, ndr] che sarà mio amico fino alla fine dei tempi, Jacob Tremblay [Flounder], vado troppo fiera di lui, e leggende come Javier Bardem [Re Tritone], Melissa McCarthy [Ursula], Awkwafina [Scuttle] e Daveed Diggs [Sebastian], che sono maestri in quello che fanno ma sanno anche come essere accoglienti e aperti davanti a una come me... [...] E grazie Sardegna per il gran finale!

Il nuovo La sirenetta, che non ha al momento una data d'uscita ma che sicuramente vedremo nel 2022, riprende musiche e canzoni dell'originale, a cura di Alan Menken e Howard Ashman, ma vi aggiunge nuovi brani scritti da Menken con l'ormai onnipresente Lin-Manuel Miranda. Ci sono comunque le basi perché La sirenetta sia più fedele all'originale di quanto lo sia stata la recente rielaborazione di Mulan, risultando quindi più vicino all'approccio di un Aladdin, Re Leone o La bella e la bestia.