La Sirenetta - Il remake live action Disney è stato riscritto secondo "canoni moderni"

News Cinema

Stando alle parole del regista Rob Marshall, la "sua" versione de La Sirenetta è stata riscritta secondo canoni moderni, che però non stravolgeranno l'essenza di Ariel.

Il remake in live action Disney de La Sirenetta ha attirato non poche polemiche sin dall'annuncio ufficiale della sua realizzazione. A creare scompiglio è stata soprattutto la scelta dell'attrice protagonista, la giovane Halle Bailey. Una scelta difesa strenuamente dal regista del film, Rob Marshall, il quale è tornato sull'argomento in una recente intervista per Entertainment Weekly. Un'intervista che è servita a chiarire la sua posizione in merito al casting di Bailey, ma anche per fornire alcuni dettagli sulla sua visione del progetto e della storia di Ariel.



La Sirenetta: Il Primo Teaser Trailer Italiano del Film - HD

La Sirenetta - Rob Marshall racconterà la storia basandosi su "canoni moderni"

Rob Marshall ha dunque raccontato - ai microfoni di Entertainment Weekly - di essere rimasto stupito dalla quantità di polemiche mosse nei confronti di Halle Bailey, spiegando che dietro il suo casting non si nasconde alcuna strategia di marketing:

Non me l’aspettavo perché in un certo senso pensavo che l’avessimo superata, ma poi mi sono reso conto che non è così. Ho trovato molto commovente vedere quanto significato abbia avuto questa scelta per tutto il mondo. Stavamo solo scegliendo l’attrice migliore per il ruolo, punto. Abbiamo fatto un provino a chiunque, di ogni nazionalità. Cercavamo una ragazza incredibilmente forte, carica di passione, bella, sveglia, brillante e che avesse fuoco e gioia dentro di sé. […] Quella voce è così iconica ed eterea che cattura il cuore di Eric, che la cerca per tutto il film.

Il regista, dopo aver difeso - ancora una volta - le sue personali scelte di casting, ha spiegato la sua personale visione della storia di Ariel. Il remake racconterà infatti il percorso della protagonista attraverso "canoni moderni", che possano restituire spessore ad un personaggio spesso visto in maniera negativa, a causa della sua scelta di rinunciare a tutto per amore:

Ariel è un outsider che vede il mondo in modo diverso da chiunque le stia intorno, scoprendo un sogno che le farà rischiare tutto (...) La prima cosa che la distingue è la sua passione: quel fuoco è molto importante. Si sente spiazzata e si tratta di una storia davvero epica sul trovare la propria identità. Ma ci deve essere anche una grande quantità di gioia. È una strana combinazione di innocenza e saggezza, con una grande quantità di anima e cuore. È molto moderna in questo senso.

Nel cast de La Sirenetta - atteso al cinema dal 23 maggio 2023 - figurano, oltre ad Halle Bailey, Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian), Awkwafina (Scuttle), Melissa McCarthy (Ursula) e Javier Bardem (Re Tritone).