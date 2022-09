La Sirenetta: il primo teaser trailer italiano della versione live-action del film Disney

News Cinema

Ariel è tornata, e questa volta in carne e ossa. Dall'evento D23 di Los Angeles arrivano le prime immagini del remake live-action de La Sirenetta, in uscita al cinema il 24 maggio 2023. Ecco il primo teaser trailer del film.

All'evento D23 attualmente in corso, un appuntamento biennale che la Disney organizza per i fan all'Anaheim Convention Center di Los Angeles, ci si immerge in favolosi allestimenti scenografici passando davanti alle statue di Thanos, di Elsa, di R2D2 e C-3PO e degli altri personaggi delle varie property della società. Nei vari padiglioni poi i partecipanti vengono a conoscenza dei futuri progetti del colosso dell'intrattenimento, a volte con il piacere di scoprire in anteprima sul grande schermo le immagini dei titoli di prossima uscita. Uno di questi titoli, attesi con entusiasmo e con diffidenza, è la versione in carne ed ossa de La sirenetta.