La signora in giallo: 5 curiosità sulla serie cult che ci ha fatto amare Angela Lansbury

12 stagioni, 274 omicidi risolti, il reboot che non è mai (fortunatamente) arrivato: ricordiamo l'attrice che per molti di noi resterà per sempre Jessica Fletcher.

Era il 30 settembre 1984 quando Jessica Fletcher, una ficcanaso vedova di mezza età diventata per caso una scrittrice di gialli di successo, si presentava al pubblico americano in Murder, She Wrote. Solo 4 anni dopo, nel 1988, la serie debuttò anche in Italia e per tutti noi la carismatica protagonista Angela Lansbury divenne semplicemente La signora in giallo, un'autrice con la capacità di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto per risolvere un crimine prima di scriverne. Da allora l'iconica scrittrice trasferitasi in una (non poi così tanto) tranquilla cittadina del Maine ci ha fatto compagnia per 12 stagioni risolvendo ben 274 omicidi. Oggi ci troviamo a dover dire addio ad Angela Lansbury, scomparsa a 96 anni dopo una vita di grandi successi anche al cinema e a teatro: 5 Tony Award, 6 Golden Globe e un Oscar alla carriera sono solo alcuni dei riconoscimenti che ha ricevuto nel corso della sua lunga vita professionale. Eppure, come ha ricordato lei stessa nel 2013 tenendo un discorso al Governors Ball dell'Academy, "La signora in giallo mi ha fatta conoscere in tutto il mondo più di qualsiasi altro ruolo che abbia mai interpretato nei film o sul palcoscenico". Ricordiamola allora con 5 curiosità sulla serie cult che l'ha resa così famosa.

La signora in giallo: 5 fatti poco noti che forse non sapevate

Angela Lansbury era solo la terza scelta

Oggi non riusciremmo a immaginare La signora in giallo con una protagonista diversa da Angela Lansbury. Eppure, come ha rivelato tempo fa la stessa attrice durante un'intervista a People, gli autori avevano scritto il personaggio di Jessica Flatcher pensando a un'altra attrice, vale a dire Jean Stapleton, star della sitcom All in the Family (in Italia nota come Arcibaldo). Stapleton rifiutò perché aveva appena perso il marito e non se la sentiva di lavorare. Pare che il ruolo fosse stato poi offerto anche all'iconica Doris Day, che rifiutò a sua volta. "Quando lessi il copione, pensai che non fosse scritto per me. Tuttavia, visto che ci sono così pochi ruoli decenti per le donne in televisione, mi innamorai subito di Jessica e accettai", ha raccontato Lansbury.

Il secondo nome di Jessica Flatcher non è stato scelto a caso

Non tutti sanno che il secondo nome del personaggio di Jessica Flatcher è Beatrice. Il nome è stato scelto per onorare l'amica di Lansbury e co-protagonista del musical Mame, Beatrice Arthur. Ma non è tutto: anche il nome del defunto marito di Jessica, Frank, è un riferimento alla Arthur; il nome da nubile di Beatrice Arthur era infatti Bernice Frankel.

Jessica Fletcher, investigatrice da record

Jessica Fletcher detiene il record mondiale di investigatore amatoriale che ha risolto più casi di sempre, anche più dell'iconica Miss Marple. Nelle 12 stagioni de La signora in giallo, la protagonista ha risolto ben 274 casi, 60 solo nella sua Cabot Cove. Secondo un calcolo fatto da BBC, solo nell'immaginaria piccola città costiera (senza contare i delitti che Fletcher risolve altrove) si sarebbero verificati 5,3 omicidi ogni anno. Considerata la popolazione di 3560 residenti, il tasso di omicidi risulta del 60% più alto di quello dell'Honduras, dove si stima ci siano 90 omicidi ogni 100.000 abitanti.

Un intero episodio prende in giro Friends

Sapevate che nel 1996 La signora in giallo sfidava, il giovedì sera, Friends? Le due serie tv quell'anno andavano in onda negli Stati Uniti contemporanemente, la prima su CBS e la seconda su NBC. Gli autori de La signora in giallo decisero di giocare su questa amichevole competizione confezionando un episodio in cui omaggiavano e allo stesso tempo prendevano in giro la celebre sitcom creata da David Crane e Marta Kauffman. È l'episodio 16 della stagione 12, intitolato in originale Murder Among Friends. L'episodio è ambientato in una caffetteria di New York dove sei attori girano una popolare serie tv chiamata Buds e, ovviamente, Jessica Fletcher interviene quando qualcuno cerca di uccidere uno dei membri del cast.

Un reboot? No grazie

Nel 2013 la rete americana NBC stava sviluppando un reboot de La signora in giallo con protagonista il premio Oscar Octavia Spencer. In quell'occasione Angela Lansbury non si fece problemi a mostrarsi scettica verso il nuovo progetto. "Penso che sia un errore chiamarlo Murder, She Wrote, perché Murder, She Wrote riguarderà sempre una Cabot Cove e questo meraviglioso piccolo gruppo di persone che hanno raccontato quelle storie adorabili, si sono goduti quel posto, e si sono anche divertiti con Jessica Fletcher, che è un tipo di persona rara e molto caratterizzata", disse pur riservando parole gentili a Octavia Spencer. "L'ho vista in The Help e ho pensato che fosse assolutamente meravigliosa, un'attrice adorabile. Quindi le auguro ogni bene, ma vorrei che non fosse in Murder, She Wrote", le parole di Lansbury. Il risultato? La rete rinunciò al reboot e la storica protagonista si disse "terribilmente contenta e sollevata".

Vi ricordiamo che La signora in giallo in Italia è attuamente in onda dal lunedì al venerdì alle 13 su Rete 4 e gli episodi settimanali si possono recuperare gratuitamente in streaming su Mediaset Play.