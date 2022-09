La signora Harris va a Parigi: il trailer italiano della commedia che sarà alla Festa del cinema di Roma

News Cinema

Uscirà nei cinema italiani il 17 novembre, distribuita da Universal Pictures, la commedia La signora Harris va a Parigi, che verrà presentata alla Festa del cinema di Roma. Del film di Anthony Fabian con Lesley Manville, Isabelle Huppert e Jason Isaacs è appena uscito il trailer italiano ufficiale.

La signora Harris va a Parigi

La Signora Harris va a Parigi è l'incantevole storia di una comune governante britannica che vive a Londra negli anni Cinquanta e il cui sogno di possedere un abito da sera firmato Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura a Parigi. Protagonista nel ruolo del titolo la bravissima Lesley Manville, che ricordiamo ne Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, un altro film in cui l'haute couture aveva un'importanza fondamentale. Con lei le star francesi Isabelle Huppert e Lambert Wilson e il collega britannico Jason Isaacs. Dal trailer si presenta come una divertente commedia in costume dal sapore rétro, che avrà sicuramente il fascino e il garbo di toccare il pubblico. La signora Harris va a Parigi è tratto dal romanzo del 1958 "La signora Harris" dello scrittore americano Paul Gallico.